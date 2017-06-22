«Аббатство Даунтон» переедет в США

Известный британский сериал «Аббатство Даунтон»
в США обретёт полнометражный фильм, сообщает агентство AP.
В съёмках картины, которые начнутся в будущем году, примут участие 20 актёров из оригинального телешоу, повествующего о жизни английской аристократии в начале XX века.
О грядущей картине рассказал президент американской медиакомпании NBCUniversal Майкл Эделстайн
в Сингапуре на открытии выставки, посвящённой «Аббатству Даунтон»: «Кинофильм находится в работе. Она идёт уже на протяжении определённого времени. Мы работаем над созданием сценария, кроме того, мы обдумываем, как бы нам собрать вместе актёрский состав. Потому что, как вы знаете, люди продолжают жить своей жизнью и участвовать в других проектах, но мы надеемся, что фильм будет снят в будущем году».
На данный момент в проекте заинтересованы сценарист сериала Джулиан Феллоуз
и актриса Лора Кармайкл
, сыгравшая в оригинале леди Эдит.
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