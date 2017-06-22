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«Аббатство Даунтон» переедет в США

22 июня
2017 год

Новости кино >>
22 июня 2017
Известный британский сериал «Аббатство Даунтон» в США обретёт полнометражный фильм, сообщает агентство AP.

«Аббатство Даунтон» переедет в США

В съёмках картины, которые начнутся в будущем году, примут участие 20 актёров из оригинального телешоу, повествующего о жизни английской аристократии в начале XX века.

О грядущей картине рассказал президент американской медиакомпании NBCUniversal Майкл Эделстайн в Сингапуре на открытии выставки, посвящённой «Аббатству Даунтон»: «Кинофильм находится в работе. Она идёт уже на протяжении определённого времени. Мы работаем над созданием сценария, кроме того, мы обдумываем, как бы нам собрать вместе актёрский состав. Потому что, как вы знаете, люди продолжают жить своей жизнью и участвовать в других проектах, но мы надеемся, что фильм будет снят в будущем году».

На данный момент в проекте заинтересованы сценарист сериала Джулиан Феллоуз и актриса Лора Кармайкл, сыгравшая в оригинале леди Эдит.
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«Аббатство Даунтон» переедет в США фотографии
«Аббатство Даунтон» переедет в США фотографии
«Аббатство Даунтон» переедет в США фотографии
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№ 1
Неравнодушная к кино (Москва)   22.06.2017 - 18:54
Отличный сериал, смотрела с большим интересом. Посмотрим, какой получится ПМ. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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