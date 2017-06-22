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«СуперБобровы» улетели в Таиланд

22 июня
2017 год

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22 июня 2017
Дмитрий Дьяченко приступил к съёмкам семейной комедии «СуперБобровы. Пора домой», сообщила Кино-Театр.ру пресс-служба компании Yellow, Black and White.

«СуперБобровы» улетели в Таиланд

Съёмки картины пройдут в Таиланде, Москве и Краснодарском крае. Действие начинается в Таиланде, где семья Бобровых скрылась от правосудия. Теперь им приходится выступать в цирке-шапито, демонстрируя туристам свои суперспособности. Быть «цирковыми обезьянками» семейству явно не по душе — все хотят домой, на Родину. У Олега и Светы разлад в отношениях: она мечтает о детях, а Олегу совсем не до этого. И вот очередной скандал семьи: Олег уходит, хлопнув дверью. Возвращается, а Бобровых нет. Они уехали. Олегу приходится отправиться в Россию. На родине ему предстоит не только вновь завоевать сердце Светы, но и объединить суперсилы семейства Бобровых в схватке со злодеями планетарного масштаба, сделав из нерадивых родственников настоящих супергероев.

Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Роман Мадянов, Владимир Толоконников, Ирина Пегова и Даниил Вахрушев вернутся к своим ролям. Появится и пополнение — к звёздному составу присоединятся Роман Курцын и Елена Валюшкина.

Релиз сиквела «СуперБобровых» запланирован на март 2018 года.
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«СуперБобровы» улетели в Таиланд фотографии
«СуперБобровы» улетели в Таиланд фотографии
«СуперБобровы» улетели в Таиланд фотографии
«СуперБобровы» улетели в Таиланд фотографии
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