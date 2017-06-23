В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля

«Этой осенью начинается строительство. Всё утверждено, подписано, есть инвестор, проект, есть удобнейшее место в Лужниках с выходом на Москва-реку. В течение двух-трёх лет, надеюсь, всё получится», – сказал Михалков.
История со строительством Дворца фестиваля длится уже не первый год. Михалков давно говорит, что российская столица нуждается в отдельном здании для проведения кинофестиваля. В последние годы основной площадкой ММКФ является кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. В этом году там же проходят и пресс-показы, которые раньше были в Театре Киноактёра, а до этого – в кинотеатре «Художественный». Церемонии открытия и закрытия смотра проходят в театре «Россия».
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