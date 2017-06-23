Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля

23 июня
2017 год

Новости кино >>
23 июня 2017
На традиционном брифинге, предваряющем открытие Московского Международного кинофестиваля, президент смотра Никита Михалков сообщил, что в российской столице наконец-то появится Дворец фестиваля.

В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля
фото: Пресс служба ММКФ

«Этой осенью начинается строительство. Всё утверждено, подписано, есть инвестор, проект, есть удобнейшее место в Лужниках с выходом на Москва-реку. В течение двух-трёх лет, надеюсь, всё получится», – сказал Михалков.

История со строительством Дворца фестиваля длится уже не первый год. Михалков давно говорит, что российская столица нуждается в отдельном здании для проведения кинофестиваля. В последние годы основной площадкой ММКФ является кинотеатр «Октябрь» на Новом Арбате. В этом году там же проходят и пресс-показы, которые раньше были в Театре Киноактёра, а до этого – в кинотеатре «Художественный». Церемонии открытия и закрытия смотра проходят в театре «Россия».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Что смотреть на ММКФ 23 июня
Поиск по меткам
ММКФ
персоны
Никита Михалков

фотографии >>
В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля фотографии
В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля фотографии
В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля фотографии
В Москве всё-таки появится Дворец кинофестиваля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Юрий Григорьев (II)
Тимур Ефременков
Янина Колесниченко
Юлия Маргулис
Анна Миклош
Василий Ракша
Евгения Трофимова
Елена Фетисенко
Олег Чернов
Селма Блэр
Брайан Браун
Матиас Виман
Вернер Краусс
Фрэнсис Макдорманд
Мацей Штур
Джоэл Эдгертон
все родившиеся 23 июня >>

Афиша кино >>

Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью