Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies

Фонд кино опубликовал список проектов
кинокомпаний-лидеров, которые в этом году получат государственную финансовую поддержку.
Из 24 фильмов, представленных на питчинге Фонда кино, поддержку получило только 16. В этом списке не оказалось ни одного из трёх проектов компании Enjoy Movies. Также поддержку не получил проект ЦПШ «Физрук спасает Россию»
. Нет в списке и проектов «КваZи»
по роману Сергея Лукьяненко
(компания «ВБД Груп») и «Венских каникул» Александра Роднянского
и Фёдора Бондарчука
. Как сообщили Кино-театр.ру
в пресс-службе Фонда кино, по последнему проекту решение, возможно, будет принято позже. Из проектов, представленных на питчинге студией «Базелевс», поддержку Фонда не получили мультфильмы «Мой супер-папа!»
и «Сказка о царе Салтане»
. Первый, впрочем, уже финансировался Фондом в прошлые годы.
Из 16 проектов только шесть получат полностью безвозвратные деньги. Это «Конёк-горбунок»
, «О чём говорят мужчины-3»
, «Урфин Джюс 2»
(все – студии «СТВ»), сиквел «Притяжения»
(Art Pictures Studio), «Тренер»
(студия «ТРИТЭ»), «Трезвый водитель»
(«ВБД Груп») и «Сердце Пармы»
(«Профит»). Два проекта будут поддержаны исключительно на условиях 100%-ной возвратности средств. Это мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта»
и продолжение сказочной мелодрамы «Он – дракон»
. Остальные фильмы будут поддержаны по смешанной схеме. В их числе, например, масштабный проект «Дирекции кино» про декабристов «Союз спасения»
, недавний участник «Кинотавра» режиссёрский дебют Александра Молочникова «Мифы»
и очередные две части «Ёлок»
.
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