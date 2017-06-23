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Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies

23 июня
2017 год

Новости кино >>
23 июня 2017
Фонд кино опубликовал список проектов кинокомпаний-лидеров, которые в этом году получат государственную финансовую поддержку.

Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies

Из 24 фильмов, представленных на питчинге Фонда кино, поддержку получило только 16. В этом списке не оказалось ни одного из трёх проектов компании Enjoy Movies. Также поддержку не получил проект ЦПШ «Физрук спасает Россию». Нет в списке и проектов «КваZи» по роману Сергея Лукьяненко (компания «ВБД Груп») и «Венских каникул» Александра Роднянского и Фёдора Бондарчука. Как сообщили Кино-театр.ру в пресс-службе Фонда кино, по последнему проекту решение, возможно, будет принято позже. Из проектов, представленных на питчинге студией «Базелевс», поддержку Фонда не получили мультфильмы «Мой супер-папа!» и «Сказка о царе Салтане». Первый, впрочем, уже финансировался Фондом в прошлые годы.

Из 16 проектов только шесть получат полностью безвозвратные деньги. Это «Конёк-горбунок», «О чём говорят мужчины-3», «Урфин Джюс 2» (все – студии «СТВ»), сиквел «Притяжения» (Art Pictures Studio), «Тренер» (студия «ТРИТЭ»), «Трезвый водитель» («ВБД Груп») и «Сердце Пармы» («Профит»). Два проекта будут поддержаны исключительно на условиях 100%-ной возвратности средств. Это мультфильм «Три богатыря и принцесса Египта» и продолжение сказочной мелодрамы «Он – дракон». Остальные фильмы будут поддержаны по смешанной схеме. В их числе, например, масштабный проект «Дирекции кино» про декабристов «Союз спасения», недавний участник «Кинотавра» режиссёрский дебют Александра Молочникова «Мифы» и очередные две части «Ёлок».
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фильмы
Ёлки (киноальманах)МифыОн – драконПритяжениеСоюз СпасенияТри богатыря и принцесса Египта

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Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies фотографии
«Притяжение 2»
Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies фотографии
Фонд кино не поддержал ни одного проекта Enjoy Movies фотографии
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обсуждение >>
№ 1
ows23   23.06.2017 - 13:00
Фильмы для детей безусловно заслуживают финансовой поддержки. А уж "Елки" могли бы и обойтись без нее. Можно было бы найти более достойный проект и поддержать его. читать далее>>
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