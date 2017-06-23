Стартовали съёмки второго сезона сериала «Восток-Запад»

Начались съёмки нового сезона русско-турецкого сериала «Восток-Запад»
, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».
Первый сезон «Востока-Запада» был насыщен запоминающимися событиями и наполнен страстной любовью главных героев. Брак Татьяны (Евгения Лоза
) и Игоря (Яков Кучеревский
) распался, роман с репродуктологом Кемалем (Аднан Коч
) зашёл слишком далеко, любовные встречи и яркие разлуки пары весь сезон заставляли зрителей торопиться к экрану. К концу первого сезона поклонники русско-турецких страстей наконец дождались свадьбы Татьяны и Кемаля, как вдруг тест на отцовство показал, что отцом их ребёнка всё-таки является Игорь…
Денис Елеонский, режиссёр: «Этот сезон будет более остросюжетным по сравнению с первым. Если в первом сезоне ключевой темой был поиск своего счастья, то главная проблема нового сезона – как удержать его, когда жизнь летит под откос. Жизнь главных героев и их окружения меняется кардинально, но все они остаются с нами. Появятся две новые героини, молодые русские девушки, их сюжетные линии будут пересекаться со многими героями. Забегая вперёд скажу, что они попадут в неприятную ситуацию в Турции. В этом сезоне будет больше экшена, больше детективных историй. Будут развиваться новые любовные линии, а также продолжится интрига вокруг ребёнка… Зрителей ждёт непредсказуемый финал, как и в первом сезоне».
Съёмки нового сезона снова пройдут в двух странах – Турции и Украине. Создатели планируют завершить съёмочный процесс этой осенью, а показ на телеканале «Dомашний» намечен на начало 2018
года.
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