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Рон Ховард назначен режиссёром фильма про Хана Соло

23 июня
2017 год

Новости кино >>
23 июня 2017
Не успели Фил Лорд и Крис Миллер распрощаться с картиной про Хана Соло, как продюсеры нашли им замену.

Рон Ховард назначен режиссёром фильма про Хана Соло

Режиссёрское кресло спин-оффа «Звёздных войн», посвящённого молодости легендарного контрабандиста, официально занял Рон Ховард. В связи с этим радостным событием создатели планируют возобновить съёмки фильма 10 июля, а завершатся они где-то через 3 с половиной недели.

Напомним, на режиссёрский пост после ухода дуэта претендовали, помимо Ховарда, Джо Джонстон и Лоуренс Каздан, автор сценария не только к данной картине, но и ко многим частям популярной космической саги.

Новые приключения Хана Соло начнутся 25 мая 2018 года.
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