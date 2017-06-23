Рон Ховард назначен режиссёром фильма про Хана Соло

Не успели Фил Лорд
и Крис Миллер
распрощаться с картиной про Хана Соло, как продюсеры нашли им замену.
Режиссёрское кресло спин-оффа «Звёздных войн»
, посвящённого молодости легендарного контрабандиста, официально занял Рон Ховард
. В связи с этим радостным событием создатели планируют возобновить съёмки фильма 10 июля
, а завершатся они где-то через 3 с половиной недели.
Напомним, на режиссёрский пост после ухода дуэта претендовали, помимо Ховарда, Джо Джонстон
и Лоуренс Каздан
, автор сценария не только к данной картине, но и ко многим частям популярной космической саги.
Новые приключения Хана Соло начнутся 25 мая 2018
года.
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