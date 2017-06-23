Фрэнсис Макдорманд отмечает юбилей

Знаменитая американская актриса театра и кино Фрэнсис Макдорманд
сегодня, 23 июня, отмечает своё 60
-летие.
Фрэнсис Луиза Макдорманд
родилась в Чикаго 23 июня 1957
года и в возрасте полутора лет была удочерена парой канадских уроженцев — Норин и Верноном Макдормандами. Приёмная мать работала медсестрой, отец был пастором церкви учеников Христа. Макдорманды были очень религиозны, будущая актриса в детстве искренне разделяла их взгляды и каждое лето посещала христианские детские лагеря, однако после переезда из родительского дома её религиозность угасла. Впервые будущая актриса появилась на сцене по приглашению учительницы английского. В 1975-м она закончила школу, спустя 4 года получила степень бакалавра искусств в Бетани-колледж в Западной Виргинии, после чего по совету одного из преподавателей поступила в драматическую школу Йельского университета, получив в 1982 году степень магистра. Соседкой Фрэнсис по комнате во время обучения в Йеле была Холли Хантер
. Вместе они переехали в Нью-Йорк и снимали жильё в Бруклине.
Первой профессиональной актёрской работой Макдорманд была игра в пьесе, поставленной в Тринидаде и Тобаго Дереком Уолкоттом
. В 1984 году актриса дебютировала на Бродвее ролью в пьесе «Проснись и пой»
. В 1988-м она была номинирована на премию «Тони» за роль Стеллы Ковальски в пьесе «Трамвай "Желание"»
, после чего она долго не играла в бродвейских постановках. Её возвращение состоялось в 2008 году, когда она сыграла в обновлённой версии «Деревенской девушки»
— роль принесла ей номинацию на премию «Драма Деск». В 2011 году Макдорманд получила премию «Тони» за роль в спектакле «Хорошие люди»
по пьесе Дэвида Линдси-Эбера
.
В кино Фрэнсис дебютировала в 1984 году. Она пришла, по совету своей подруги Холли Хантер, на пробы для картины «Просто кровь»
. Это был дебютный фильм тогда ещё малоизвестных братьев Коэнов
. Лента показалась актрисе странной и могла стать «главным конфузом в её карьере»
, но была хорошо встречена критикой. Завязавшиеся между Макдорманд и Джоэлом Коэном
отношения переросли в продолжительный брак и творческое сотрудничество. Позднее она снялась во многих фильмах дуэта («Воспитание Аризоны»
, «Перекрёсток Миллера»
, «Фарго»
, «Человек, которого не было»
, «После прочтения сжечь»
, «Да здравствует Цезарь!»
).
На счету актрисы более 60
ролей в кино и сериалах, среди которых миссис Пелл («Миссисипи в огне»
), Мэй Фоули («Чаттахучи»
), Джули Хэстингс («Человек тьмы»
), Бетти Уизерс («Короткий монтаж»
), Элани Миллер («Почти знаменит»
), мисс Петтигрю («Мисс Петтигрю живёт одним днём»
), миссис Бишоп («Королевство полной луны»
) и другие. Обладательница премий «Оскар», «Эмми», двух «Премий Гильдии киноактёров США» и двух премий «Независимый дух».
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