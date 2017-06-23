Фрэнсис Макдорманд отмечает юбилей

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Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 23 июня Выбор Маши Токмашевой, руководителя службы новостей Кино-театр. Ру

Новости театра Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса Знаменитому американскому хореографу, танцору и режиссёру театра и кино сегодня исполнилось бы 80 лет.

Интервью Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми» Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино

Рецензии на фильмы «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь Пересильд, Мухаметов и Гармаш в драме про оккупацию Литвы

Фестивальная колонка Аннеси-2017: Перекрестки анимации Ведущий анимационный фестиваль мира стремится вместить невместимое

Главная тема Виктору Цою – 55: Повлияло ли «Кино» на российское кино? Современные российские режиссеры о голосе поколения перестройки