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Фрэнсис Макдорманд отмечает юбилей

23 июня
2017 год

Новости кино >>
23 июня 2017
Знаменитая американская актриса театра и кино Фрэнсис Макдорманд сегодня, 23 июня, отмечает своё 60-летие.

Фрэнсис Макдорманд отмечает юбилей

Фрэнсис Луиза Макдорманд родилась в Чикаго 23 июня 1957 года и в возрасте полутора лет была удочерена парой канадских уроженцев — Норин и Верноном Макдормандами. Приёмная мать работала медсестрой, отец был пастором церкви учеников Христа. Макдорманды были очень религиозны, будущая актриса в детстве искренне разделяла их взгляды и каждое лето посещала христианские детские лагеря, однако после переезда из родительского дома её религиозность угасла. Впервые будущая актриса появилась на сцене по приглашению учительницы английского. В 1975-м она закончила школу, спустя 4 года получила степень бакалавра искусств в Бетани-колледж в Западной Виргинии, после чего по совету одного из преподавателей поступила в драматическую школу Йельского университета, получив в 1982 году степень магистра. Соседкой Фрэнсис по комнате во время обучения в Йеле была Холли Хантер. Вместе они переехали в Нью-Йорк и снимали жильё в Бруклине.

Первой профессиональной актёрской работой Макдорманд была игра в пьесе, поставленной в Тринидаде и Тобаго Дереком Уолкоттом. В 1984 году актриса дебютировала на Бродвее ролью в пьесе «Проснись и пой». В 1988-м она была номинирована на премию «Тони» за роль Стеллы Ковальски в пьесе «Трамвай "Желание"», после чего она долго не играла в бродвейских постановках. Её возвращение состоялось в 2008 году, когда она сыграла в обновлённой версии «Деревенской девушки» — роль принесла ей номинацию на премию «Драма Деск». В 2011 году Макдорманд получила премию «Тони» за роль в спектакле «Хорошие люди» по пьесе Дэвида Линдси-Эбера.

«Фарго»

В кино Фрэнсис дебютировала в 1984 году. Она пришла, по совету своей подруги Холли Хантер, на пробы для картины «Просто кровь». Это был дебютный фильм тогда ещё малоизвестных братьев Коэнов. Лента показалась актрисе странной и могла стать «главным конфузом в её карьере», но была хорошо встречена критикой. Завязавшиеся между Макдорманд и Джоэлом Коэном отношения переросли в продолжительный брак и творческое сотрудничество. Позднее она снялась во многих фильмах дуэта («Воспитание Аризоны», «Перекрёсток Миллера», «Фарго», «Человек, которого не было», «После прочтения сжечь», «Да здравствует Цезарь!»).

На счету актрисы более 60 ролей в кино и сериалах, среди которых миссис Пелл («Миссисипи в огне»), Мэй Фоули («Чаттахучи»), Джули Хэстингс («Человек тьмы»), Бетти Уизерс («Короткий монтаж»), Элани Миллер («Почти знаменит»), мисс Петтигрю («Мисс Петтигрю живёт одним днём»), миссис Бишоп («Королевство полной луны») и другие. Обладательница премий «Оскар», «Эмми», двух «Премий Гильдии киноактёров США» и двух премий «Независимый дух».
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