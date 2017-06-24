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Вуди Харрельсон и Кевин Костнер устроят засаду на Бонни и Клайда

24 июня
2017 год

Новости кино >>
24 июня 2017
В Голливуде снимут новое кино про Бонни и Клайда. Точнее, про их преследователей — техасских рейнджеров, уточняет Empire.

Вуди Харрельсон и Кевин Костнер устроят засаду на Бонни и Клайда

«Разбойники» (Highwaymen), повествующие о погоне за легендарными бандитами, были анонсированы ещё 4 года назад студией Universal, но она так и не решилась взяться за производство картины. Спасёт проект Netflix.

Главные роли предложили Вуди Харрельсону, чья кандидатура уже рассматривалась ранее, и Кевину Костнеру. Последний придёт на смену Лиаму Нисону, который выбыл из проекта после многолетнего ожидания. Харрельсон воплотит образ Мэнни Голта, а Костнер может сыграть Фрэнка Хеймера. Оба вместе с ещё двумя техасскими рейнджерами Бобом Олкорном и Тедом Хинтоном, а также двумя луизианскими офицерами Хендорсоном Джорданом и Прентиссом Окли во времена Великой депрессии долгое время охотились за Бонни Паркер и Клайдом Бэрроу, пока не устроили на них засаду с летальным для грабителей исходом.

Над первым вариантом сценария к ленте работал Джон Фаско («Запретное царство»). Позднее к проекту присоединился Джон Ли Хэнкок («Спасти мистера Бэнкса»), который переписал сценарий и занял режиссёрское кресло.
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Вуди Харрельсон и Кевин Костнер устроят засаду на Бонни и Клайда фотографии
Вуди Харрельсон и Кевин Костнер устроят засаду на Бонни и Клайда фотографии
Вуди Харрельсон
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