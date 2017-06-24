Дэвид Финчер расскажет про зомби-апокалипсис

Paramount Pictures после четырёх лет раздумий всё-таки возьмётся за производство продолжения «Войны миров Z»
— экранизации зомби-бестселлера Макса Брукса
.
Марка Форстера
на посту режиссёра официально сменит Дэвид Финчер
.
Брэд Питт
, сыгравший у мастера в трёх фильмах («Семь»
, «Бойцовский клуб»
, «Загадочная история Бенджамина Баттона»
), вернётся к роли бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, который пытается выяснить причину возникновения зомби-эпидемии для борьбы с ней. Питт также числится продюсером сиквела.
Съёмки начнутся в начале 2018 года, а в прокат «Война миров Z 2»
, скорее всего, выйдет не раньше 2019-го.
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