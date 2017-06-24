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Дэвид Финчер расскажет про зомби-апокалипсис

24 июня
2017 год

Новости кино >>
24 июня 2017
Paramount Pictures после четырёх лет раздумий всё-таки возьмётся за производство продолжения «Войны миров Z» — экранизации зомби-бестселлера Макса Брукса.

Дэвид Финчер расскажет про зомби-апокалипсис

Марка Форстера на посту режиссёра официально сменит Дэвид Финчер.

Брэд Питт, сыгравший у мастера в трёх фильмах («Семь», «Бойцовский клуб», «Загадочная история Бенджамина Баттона»), вернётся к роли бывшего сотрудника ООН Джерри Лэйна, который пытается выяснить причину возникновения зомби-эпидемии для борьбы с ней. Питт также числится продюсером сиквела.

Съёмки начнутся в начале 2018 года, а в прокат «Война миров Z 2», скорее всего, выйдет не раньше 2019-го.
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