Нив Кэмпбелл накричит на «Скалу»

Звезда популярной хоррор-серии «Крик» Нив Кэмпбелл
присоединилась к Дуэйну «Скале» Джонсону
в приключенческом боевике Роусона Маршалла Тербера «Небоскрёб»
(Skyscraper).
Картина расскажет историю бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и ветерана войны Уилла Форда (Джонсон), который занимается оценкой уровня безопасности небоскрёбов. Он отправляется с командировкой в Китай, где тотчас обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире охвачено пламенем. Разумеется, в этом обвинили самого Уилла, и теперь ему приходится пуститься в бега, попутно разыскивая настоящих виновных для возвращения себе доброго имени. К тому же ему ещё надо умудриться спасти своих жену и детей, оказавшихся каким-то образом на верхних этажах горящего небоскрёба. Скорее всего, не обойдётся и без вентиляционных труб.
Продюсером ленты числится Бо Флинн
(«Спасатели Малибу»
).
Съёмки начнутся в августе, а релиз назначен на 13 июля 2018
года.
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