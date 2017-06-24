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Нив Кэмпбелл накричит на «Скалу»

24 июня
2017 год

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24 июня 2017
Звезда популярной хоррор-серии «Крик» Нив Кэмпбелл присоединилась к Дуэйну «Скале» Джонсону в приключенческом боевике Роусона Маршалла Тербера «Небоскрёб» (Skyscraper).

Нив Кэмпбелл накричит на «Скалу»

Картина расскажет историю бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и ветерана войны Уилла Форда (Джонсон), который занимается оценкой уровня безопасности небоскрёбов. Он отправляется с командировкой в Китай, где тотчас обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире охвачено пламенем. Разумеется, в этом обвинили самого Уилла, и теперь ему приходится пуститься в бега, попутно разыскивая настоящих виновных для возвращения себе доброго имени. К тому же ему ещё надо умудриться спасти своих жену и детей, оказавшихся каким-то образом на верхних этажах горящего небоскрёба. Скорее всего, не обойдётся и без вентиляционных труб.

Продюсером ленты числится Бо Флинн («Спасатели Малибу»).

Съёмки начнутся в августе, а релиз назначен на 13 июля 2018 года.
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Нив Кэмпбелл накричит на «Скалу» фотографии
Нив Кэмпбелл накричит на «Скалу» фотографии
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