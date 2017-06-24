«Меня зовут Мёрфи»: юбилей Питера Уэллера

Сегодня, 24 июня
, исполнилось 70
лет известному голливудскому актёру, режиссёру, ведущему научно-популярного сериала «Как создавались империи»
на телеканале History Channel и профессору Сиракузского университета Питеру Уэллеру
, известному в народе как Робокоп.
Питер Фредерик Уэллер
родился 24 июня 1947
года в американском городе Стивенс Пойнт (Висконсин). Окончил Университет Северного Техаса и Американскую академию драматического искусства, после чего играл в театре.
Дебютировал в кино ролью Джо Ли Форса в картине Ричарда Лестера «Буч и Сандэнс: Юность»
. Актёр приобрёл известность после того, как снялся в культовой фантастической ленте «Приключения Бакару Банзая в восьмом измерении»
. Но настоящий успех к Питеру пришёл в 1987 году, когда он появился в образе Алекса Мёрфи в «Роботе-полицейском» Пола Верховена
. Через 3 года он вернулся к прославившей его роли, но по окончании съёмок второй части
, над которой работал режиссёр Ирвин Кершнер
, зарёкся играть Робокопа, поскольку ему сильно не понравился сценарий к сиквелу. Так что третий фильм серии уже снимали без него.
В копилке мастера более 70
ролей в кино и на телевидении. За свою карьеру ему довелось поработать с такими известными режиссёрами, как Сидни Люмет
(«Скажи, что тебе нужно»
), Джордж Пан Косматос
(«Неизвестного происхождения»
, «Левиафан»
), Майкл Эптид
(«Первенец»
), Абель Феррара
(«Истребитель кошек»
), Дэвид Кроненберг
(«Обед нагишом»
), Чарльз Мартин Смит
(«Пятьдесят на пятьдесят»
), Микеланджело Антониони
(«За облаками»
), Кристиан Дюгуа
(«Крикуны»
), Вуди Аллен
(«Великая Афродита»
), Брайан Хелгеленд
(«Пожиратель грехов»
) и Джей Джей Абрамс
(«Стартрек: Возмездие»
). Последние годы предпочитает играть в сериалах («Звёздный путь: Энтерпрайз»
, «24»
, «Декстер»
, «Доктор Хауз»
, «Сыновья Анархии»
и другие). Его голос также можно услышать в мультфильмах и компьютерных играх (Call of Duty: Infinite Warfare
, Family Guy: The Quest for Stuff
, Wilson's Heart
и Codename: Panzers, Phase Two
).
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