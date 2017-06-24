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Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру

24 июня
2017 год

Новости кино >>
24 июня 2017
Стало известно, что в съёмках марвеловского кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой» приняли участие Гвинет Пэлтроу и Дженнифер Коннелли.

Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру

Пэлтроу вновь предстала в образе Пеппер Поттс, а голосом Коннелли заговорила Карен — искусственный интеллект, встроенный в костюм Человека-паука.

Роль Питера Паркера исполняет Том Холланд, его тётушку Мэй играет Мариса Томей, а Роберт Дауни-младший снова стал Тони Старком. Противостоять Человеку-пауку предстоит Стервятнику в исполнении Майкла Китона. В картине также заняты Джон Фавро, Логан Маршалл-Грин, Зендая, Дональд Гловер и другие актёры.

В российский прокат фильм выйдет 6 июля.
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Роберт Дауни мл.Майкл КитонДженнифер КоннеллиЛоган Маршалл-ГринГвинет ПэлтроуМариса ТомейДжон Фавро
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Человек-паук: Возвращение домой

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Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру фотографии
Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру фотографии
Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру фотографии
Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру фотографии
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