Дженнифер Коннелли и Гвинет Пэлтроу помогут Питеру Паркеру

Стало известно, что в съёмках марвеловского кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой»
приняли участие Гвинет Пэлтроу
и Дженнифер Коннелли
.
Пэлтроу вновь предстала в образе Пеппер Поттс, а голосом Коннелли заговорила Карен — искусственный интеллект, встроенный в костюм Человека-паука.
Роль Питера Паркера исполняет Том Холланд
, его тётушку Мэй играет Мариса Томей
, а Роберт Дауни-младший
снова стал Тони Старком. Противостоять Человеку-пауку предстоит Стервятнику в исполнении Майкла Китона
. В картине также заняты Джон Фавро
, Логан Маршалл-Грин
, Зендая
, Дональд Гловер
и другие актёры.
В российский прокат фильм выйдет 6 июля
.
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