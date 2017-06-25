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Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
24 июня в Москве прошёл съезд «КиноСоюза», в ходе которого был выбран новый председатель, который сменит на этом посту Андрея Прошкина, - им стал режиссёр и сценарист Алексей Попогребский.

Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза

Попогребского выбрали в результате открытого голосования. Кроме него на эту должность выдвигались Валерий Тодоровский, Олег Березин, Борис Хлебников, Виталий Манский и Андрей Прошкин.

Помимо этого, организация сформировала новый состав правления, который расширился до 15 человек. В правление вошли Владимир Котт, Виталий Манский, Валерий Тодоровский, Борис Хлебников, Андрей Плахов и другие. На съезде также были избраны составы и руководства социальной, ревизионной и приёмной комиссии.

Напомним, что «КиноСоюз» существует с 2010 года как организация, альтернативная Союзу кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков. «КиноСоюз» последовательно выступает против цензуры в искусстве и поддерживает независимых художников.

Режиссёр Алексей Попогребский известен своими картинам «Коктебель», «Простые вещи», «Как я провёл этим летом» и сериалом «Оптимисты».
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Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза фотографии
Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза фотографии
Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза фотографии
Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза фотографии
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