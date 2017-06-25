Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза

24 июня в Москве прошёл съезд «КиноСоюза», в ходе которого был выбран новый председатель, который сменит на этом посту Андрея Прошкина
, - им стал режиссёр и сценарист Алексей Попогребский
.
Попогребского выбрали в результате открытого голосования. Кроме него на эту должность выдвигались Валерий Тодоровский
, Олег Березин, Борис Хлебников
, Виталий Манский
и Андрей Прошкин.
Помимо этого, организация сформировала новый состав правления, который расширился до 15 человек. В правление вошли Владимир Котт
, Виталий Манский, Валерий Тодоровский, Борис Хлебников, Андрей Плахов
и другие. На съезде также были избраны составы и руководства социальной, ревизионной и приёмной комиссии.
Напомним, что «КиноСоюз» существует с 2010 года как организация, альтернативная Союзу кинематографистов России, который возглавляет Никита Михалков
. «КиноСоюз» последовательно выступает против цензуры в искусстве и поддерживает независимых художников.
Режиссёр Алексей Попогребский известен своими картинам «Коктебель»
, «Простые вещи»
, «Как я провёл этим летом»
и сериалом «Оптимисты»
.
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