ревью

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру

Новости кино Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина Совсем скоро стартует работа над пилотным эпизодом сериала по произведению «Летящие сквозь ночь».

Новости кино 80 лет со дня рождения Альберта Филозова Вспоминаем советского и российского актёра театра и кино, который ушёл из жизни в прошлом году.

Новости кино Анна Кендрик и её подруги идут к успеху в трейлере комедии «Идеальный голос 3» Амбициозных певиц ждут новые приключения.

Новости кино Алексей Попогребский избран новым председателем КиноСоюза Режиссёр стал лидером голосования, которое прошло на очередном съезде.

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 24 июня Выбор Алексея Филиппова, редактора разделов «Премьеры» и «Театр»

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 23 июня Выбор Маши Токмашевой, руководителя службы новостей Кино-театр. Ру

Интервью Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми» Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино

Обзор сериалов Интервью с Путиным: Хау ду ю ду, мистер президент? Оливер Стоун показывает президенту РФ Кубрика

Рецензии на фильмы «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь Пересильд, Мухаметов и Гармаш в драме про оккупацию Литвы