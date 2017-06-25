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80 лет со дня рождения Альберта Филозова

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
25 июня 1937 года родился народный артист РФ Альберт Филозов. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет, но Альберт Леонидович не дожил до своего юбилея: 11 апреля 2016 года советский и российский актёр театра и кино умер от тяжёлого онкологического заболевания.

80 лет со дня рождения Альберта Филозова

Альберт Филозов, звезда фильмов «Вам и не снилось...», «Мэри Поппинс, до свидания», «Тегеран-43», родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Его мать работала киномехаником в небольшом кинотеатре, и все новые фильмы будущий актёр смотрел из аппаратной. Юный Альберт занимался в пионерском хоре и мечтал стать певцом. В подростковый период его прекрасный голос, который даже записывали для радиоконцертов, начал ломаться, и продолжать занятия вокалом было бессмысленно. Альберт пошёл в драмкружок, и со временем ему там понравилось.

Филозов работал токарем на заводе, когда в их город приехал МХАТ и устроил смотр юных талантов. Альберт решил выступить перед комиссией, перформанс получился удачный, и его приняли в училище. Уже на втором курсе университета Альберту поступило предложение сняться в кино. Это было и большой честью, и огромным риском, так как преподаватели МХАТа категорически против, чтобы студенты отвлекались от учебного процесса. Филозов согласился при условии, что режиссёр лично договорится с его преподавателями. Увы, когда начинающий актёр приехал на съёмки в Одессу, выяснил, что о его просьбе забыли. Филозов вспоминал об этом в интервью: «Сделал вид, что отошёл попить воды, а сам рванул в аэропорт, благо заранее запасся обратным билетом. Уже объявили посадку, я бежал через все лётное поле, а директор с администратором бежали за мной. Подбегаю к самолету, а трап уже отвели, машу билетом, кричу... Хорошо, самолёт был небольшой, я подпрыгнул, ухватился, подтянулся и влез в не закрытую еще дверцу. И улетел». Из школы-студии его не отчислили, но в узких кругах этот случай стал широко известен, из-за чего Филозова долго игнорировали режиссёры.

Переломным моментом в карьере актёра стал знаменитый фильм «Тегеран-43», после которого Филозова стали приглашать на роли злодеев. Критики отмечали необыкновенный талант Альберта Леонидовича, а с наступлением эры «нового кино», когда многие актёры оказались невостребованными, у Альберта Филозова по-прежнему было много предложений сниматься, благодаря его удивительной способности показывать психологический мир своего героя.

Альберт Филозов умер 11 апреля 2016 года после борьбы с тяжёлым онкологическим заболеванием. Актёр долгое время боролся с недугом, в какой-то момент наступила ремиссия, но она продлилась лишь пять лет, после чего болезнь снова вернулась и забрала актёра навсегда.
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80 лет со дня рождения Альберта Филозова фотографии
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