ревью

Новости кино В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС В первый день смотра была представлена картина, снятая режиссёрами пяти стран-участниц БРИКС.

Новости кино Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта Актёры сыграют главные роли в научно-фантастическом фильме «К звёздам».

Новости кино Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина Совсем скоро стартует работа над пилотным эпизодом сериала по произведению «Летящие сквозь ночь».

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 24 июня Выбор Алексея Филиппова, редактора разделов «Премьеры» и «Театр»

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 23 июня Выбор Маши Токмашевой, руководителя службы новостей Кино-театр. Ру

Интервью Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми» Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино

Обзор сериалов Интервью с Путиным: Хау ду ю ду, мистер президент? Оливер Стоун показывает президенту РФ Кубрика

Рецензии на фильмы «Холодное танго»: И если есть на земле Чухрай, он здесь Пересильд, Мухаметов и Гармаш в драме про оккупацию Литвы