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Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
Месяц назад стало известно, что кабельный канал Syfy получил права на экранизацию рассказа Джорджа Мартина «Летящие сквозь ночь». На днях руководство компании уже заказало съёмки пилотного эпизода фантастического сериала.

Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина

По слухам, сейчас идёт работа по поиску коллектива сценаристов для остальных эпизодов, поэтому вероятно, что поклонников творчества писателя ждёт полноценный сезон. Сценарий пилота написал Джефф Булер («Полуночный экспресс»), который также числится исполнительным продюсером проекта. Производством сериала займутся студии Universal Cable Productions и Hypnotic.

События рассказала Джорджа Мартина разворачиваются в будущем, где Земля оказывается на пороге уничтожения. Команда исследователей отправляется на звездолёте к границам Солнечной системы, чтобы перехватить инопланетный корабль, который может стать ключом к спасению планеты. В шаге от цели экипаж обнаруживает, что бортовой компьютер судна саботирует их миссию, грозя превратить её настоящий кошмар.
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Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина фотографии
Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина фотографии
Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина фотографии
Кабельный канал Syfy экранизирует рассказ Джорджа Мартина фотографии
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