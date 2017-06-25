Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений»

Канал National Geographic выбрал главного героя второго сезона сериала «Гений» – им стал известный испанский художник Пабло Пикассо
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Режиссёр Рон Ховард
отметил: «Замечательная история художественного провидца Пабло Пикассо — идеальная тема для второго сезона "Гения"»
. Действительно, биография великого художника была богата на события: он застал две мировые войны и гражданскую войну в Испании, а судьба в разное время сводила его с Эрнестом Хемингуэем, Коко Шанель, Анри Матиссом, Марком Шагалом, Сальвадором Дали
и другими известными личностями.
Шоураннер первого сезона Кен Биллер отметил, что Пикассо был одним из тех, кто смотрел на мир совершенно по-другому, а его история была богатой, эмоциональной и противоречивой.
Съёмки второго сезона «Гения» планируется начать в конце года, премьера состоится уже весной 2018 года
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Напомним, что в центре сюжета первого сезона был великий математик Альберт Эйнштейн. Создатели сериала также отметили, что героиней третьего сезона постараются сделать выдающуюся женщину.
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