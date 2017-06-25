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Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений»

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
Канал National Geographic выбрал главного героя второго сезона сериала «Гений» – им стал известный испанский художник Пабло Пикассо.

Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений»

Режиссёр Рон Ховард отметил: «Замечательная история художественного провидца Пабло Пикассо — идеальная тема для второго сезона "Гения"». Действительно, биография великого художника была богата на события: он застал две мировые войны и гражданскую войну в Испании, а судьба в разное время сводила его с Эрнестом Хемингуэем, Коко Шанель, Анри Матиссом, Марком Шагалом, Сальвадором Дали и другими известными личностями.

Шоураннер первого сезона Кен Биллер отметил, что Пикассо был одним из тех, кто смотрел на мир совершенно по-другому, а его история была богатой, эмоциональной и противоречивой.

Съёмки второго сезона «Гения» планируется начать в конце года, премьера состоится уже весной 2018 года.

Напомним, что в центре сюжета первого сезона был великий математик Альберт Эйнштейн. Создатели сериала также отметили, что героиней третьего сезона постараются сделать выдающуюся женщину.
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Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений» фотографии
Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений» фотографии
Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений» фотографии
Пабло Пикассо станет главным героем нового сезона сериала «Гений» фотографии
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