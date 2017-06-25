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В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс»

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
Издание ComicBook опубликовало серию фотографий со съёмок второго сезона супергеройского сериала «Джессика Джонс» от Marvel и Netflix, главную роль в котором играет Кристен Риттер.

В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс»

Известно, что все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Шоураннер проекта Мелисса Роезнберг рассказала, что в продолжении планируется развивать персонажа Джессики Джонс: главная героиня запуталась и теперь ей предстоит многое переосмыслить и понять, куда двигаться дальше. Джессике также необходимо будет восстановиться после нанесённой ей психологической травмы.

В сериале также появится Триш Уокер - лучшая подруга Джессики и её сводная сестра, которую сыграла актриса Рэйчел Тейлор. На одном из кадров со съёмок девушки позируют вместе.

Премьера второго сезона «Джессики Джонс» намечена на 2018 год.
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В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс» фотографии
В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс» фотографии
В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс» фотографии
В Сеть просочились кадры со съёмок нового сезона «Джессики Джонс» фотографии
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