В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Первый день фестиваля посвящён китайскому кино.
Фестиваль начался с пресс-конференции китайских руководителей теле- и киноиндустрии, а также представителей руководства страны. По словам заместителя руководителя государственного комитета КНР по делам СМИ, кино, телевидения и радио Чжан Хунсэна, кооперация стран БРИКС в сфере киноиндустрии способствует улучшению взаимоотношений и культурному обмену между странами.
В первый день форума была представлена картина, совместно снятая режиссёрами из всех пяти стран-участниц фестиваля. Постановщикам предлагалось снять короткометражный фильм на общую тему - «Время». Российскую короткометражку под названием «Дышать» снял Алексей Федорченко
, главные роли в ней исполнили актёры «Коляда-театра» Алиса Кравцова
и Константин Итунин
.
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