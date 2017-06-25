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В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Первый день фестиваля посвящён китайскому кино.

В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС

Фестиваль начался с пресс-конференции китайских руководителей теле- и киноиндустрии, а также представителей руководства страны. По словам заместителя руководителя государственного комитета КНР по делам СМИ, кино, телевидения и радио Чжан Хунсэна, кооперация стран БРИКС в сфере киноиндустрии способствует улучшению взаимоотношений и культурному обмену между странами.

В первый день форума была представлена картина, совместно снятая режиссёрами из всех пяти стран-участниц фестиваля. Постановщикам предлагалось снять короткометражный фильм на общую тему - «Время». Российскую короткометражку под названием «Дышать» снял Алексей Федорченко, главные роли в ней исполнили актёры «Коляда-театра» Алиса Кравцова и Константин Итунин.

Владимир Гнездилов, корреспондент Кино-театр.ру в Чэнду, провинция Сычуань
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В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС фотографии
В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС фотографии
В Китае открылся 2-й международный кинофестиваль стран БРИКС фотографии
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