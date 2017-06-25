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Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта

25 июня
2017 год

Новости кино >>
25 июня 2017
Томми Ли Джонс утверждён на роль в научно-фантастическом фильме «К звёздам»: актёр сыграет в ленте отца Брэда Питта.

Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта

Главный герой картины — слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд (Питт), который отправляется в космос на поиски отца (Джонс). Макбрайд старший более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун. Миссия закончилась неудачно, а отец Роя так и не вернулся.

Режиссёром ленты выступит Джеймс Грэй. Производством занимается кинокомпания New Regency. Съёмки фильма «К звёздам» стартуют в сентябре этого года.
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Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта фотографии
Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта фотографии
Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта фотографии
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