Томми Ли Джонс станет отцом... Брэда Питта

Томми Ли Джонс
утверждён на роль в научно-фантастическом фильме «К звёздам»: актёр сыграет в ленте отца Брэда Питта
.
Главный герой картины — слегка аутичный космический инженер Рой Макбрайд (Питт), который отправляется в космос на поиски отца (Джонс). Макбрайд старший более 20 лет назад покинул Землю в надежде обнаружить жизнь на планете Нептун. Миссия закончилась неудачно, а отец Роя так и не вернулся.
Режиссёром ленты выступит Джеймс Грэй
. Производством занимается кинокомпания New Regency. Съёмки фильма «К звёздам» стартуют в сентябре этого года.
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