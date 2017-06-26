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Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец»

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
В Сети появился первый трейлер боевика «Иностранец», главные роли в котором исполнили Джеки Чан и Пирс Броснан.



Главный герой новой ленты - ветеран вьетнамской войны по имени Нгуен Нгок Минь (Чан), который после казни его отца коммунистами перешёл на сторону войск США. После поражения южан, он не успел покинуть город и попал в тюрьму. Выйдя на свободу, Нгуен сбегает вместе со своей семьёй в Гонконг и надеется на спокойное существование. По пути в город судно семьи захватывают тайские пираты, они же убивают двух старших дочерей Нгуена. Главный герой, пережив трагедию, оказывается в Лондоне. Там он ведёт размеренную жизнь и держит маленькую закусочную. Спокойное существование длится недолго: в результате взрыва, устроенного ирландскими террористами, гибнут жена и младшая дочь Нгуена. Возмущенный равнодушием полиции, герой сам начинает поиски преступников.

В российском прокате блокбастер «Иностранец» стартует с 9 ноября.
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Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец» фотографии
Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец» фотографии
Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец» фотографии
Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец» фотографии
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