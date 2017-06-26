Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля

ревью

45 лет у руля: Галина Волчек празднует творческий юбилей

Sony Pictures выпустила ролик с комментариями актёров и писателя.

Идрис Эльба, Мэттью Макконахи и Стивен Кинг рассказали о «Тёмной башне»

Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта

Джеки Чан готовится к мести в первом трейлере боевика «Иностранец»

Что смотреть на ММКФ 26 июня

Что смотреть на ММКФ 25 июня

Что смотреть на ММКФ 24 июня

Что смотреть на ММКФ 23 июня

Интервью

Кирилл Плетнёв: «По какой-то причине мы сами запрещаем себе быть счастливыми»

Популярный актёр о своём режиссёрском дебюте, съёмках в колонии и женщинах в кино