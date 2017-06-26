Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля

Фильм «Хармс»
режиссёра Ивана Болотникова
стал обладателем двух наград на XX Международном кинофестивале в Шанхае, сообщает ТАСС. Картина одержала победы номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».
Церемония вручения наград прошла накануне в Шанхайском большом театре. Со сцены режиссёр Иван Болотников поблагодарил творческий коллектив фильма за работу и поддержку. Помимо этого, постановщик отметил сценариста Сергея Соловьёва
, с которым работал вместе над текстом, и оператора Шандора Беркеши
. Болотников также отметил, что ему поступили предложения о сотрудничестве от китайских коллег, однако подробности раскрывать не стал.
Ранее в интервью Иван Болотников рассказывал, что его очень привлекает фигура Даниила Хармса. Идея снять картину об одном из самых известных абсурдистов двадцатого века пришла к режиссёру во время чтения дневников писателя, поражающих своей искренностью.
В основной конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля были представлены также художественные фильмы из Японии, США, Германии, Италии, Индии, Ирана и многих других стран.
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