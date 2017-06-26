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Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
Фильм «Хармс» режиссёра Ивана Болотникова стал обладателем двух наград на XX Международном кинофестивале в Шанхае, сообщает ТАСС. Картина одержала победы номинациях «Лучший сценарий» и «Лучшая операторская работа».

Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля

Церемония вручения наград прошла накануне в Шанхайском большом театре. Со сцены режиссёр Иван Болотников поблагодарил творческий коллектив фильма за работу и поддержку. Помимо этого, постановщик отметил сценариста Сергея Соловьёва, с которым работал вместе над текстом, и оператора Шандора Беркеши. Болотников также отметил, что ему поступили предложения о сотрудничестве от китайских коллег, однако подробности раскрывать не стал.

Ранее в интервью Иван Болотников рассказывал, что его очень привлекает фигура Даниила Хармса. Идея снять картину об одном из самых известных абсурдистов двадцатого века пришла к режиссёру во время чтения дневников писателя, поражающих своей искренностью.

В основной конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля были представлены также художественные фильмы из Японии, США, Германии, Италии, Индии, Ирана и многих других стран.
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Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля фотографии
Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля фотографии
Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля фотографии
Российская лента «Хармс» получила две награды Шанхайского кинофестиваля фотографии
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