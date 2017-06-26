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Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
Надежда Михалкова приступила к съёмкам молодёжного хоррора под рабочим названием «Проигранное место», который станет её режиссёрским дебютом.

Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта

Сюжет ленты разворачивается вокруг компании старшеклассников: на вечеринке один из друзей рассказывает городскую легенду о «проигранном месте» в кинотеатре: никто не знает ряд и номер, но любой, кто купит на него билет, мистическим образом умрёт. Ребята не поверили в страшную сказку и посмеялись над доверчивым рассказчиком. Вскоре череда трагических убийств друзей напоминает им о зловещей легенде. Компания начинает собственное расследование. Подростки ищут зло в потустороннем мире, а следователи подозревают в преступлениях оставшихся в живых старшеклассников.

Надежда Михалкова о работе над фильмом рассказала следующее: «Этот жанр достаточно нов для отечественной киноиндустрии, и наша творческая команда нацелена вести диалог с подростками и молодыми людьми на равных, а не с позиции взрослых. Исторически жанр teen slasher – хоррора с элементами детектива – популярен у подростков и молодежи 16-25 лет, а они сегодня являются самой активной кинотеатральной аудиторией. И пока между мной и ними не образовалась «возрастная пропасть», и мы говорим на одном языке, хочется сделать то, что будет им по-настоящему интересно и в чем они не увидят фальши».

Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта

Идея и сценарий были написаны драматургами братьями Пресняковыми («Изображая жертву»), которые также выступили сопродюсерами картины – вместе с сестрами Михалковыми и Катериной Комоловой. Съёмки «Проигранного места» продлятся до середины июля в Подмосковье, Нижнем Новгороде и под Санкт-Петербургом.
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Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта фотографии
Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта фотографии
Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта фотографии
Надежда Михалкова приступила к съёмкам своего режиссёрского дебюта фотографии
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