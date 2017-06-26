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Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров»

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
Главной премьерой прошлой недели, без сомнения, стал очередной блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь». Фильм вышел в лидеры российского проката и заработал за первые прокатные выходные 459,5 миллионов рублей.

Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров»

На втором месте в рейтинге фильмов по сборам в России новинка Pixar и Disney «Тачки 3». Продолжение приключений Молнии МакКуина за выходные заработало 99 миллионов рублей, что увеличило общие сборы третьего фильма до 450 миллионов.

Бронзу списка получает «Мумия» Алекса Куртцмана. Несмотря на низкие рейтинги зрителей и отрицательные отзывы критиков, фильм заработал еще 47,5 миллионов в российских кинотеатрах.

Далее следуют пятые «Пираты Карибского моря», которые продолжают собирать кассу: очередной уик-энд принёс продюсерам картины 24,5 миллиона рублей.

Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров»

В первую пятёрку также попала комедия со Скарлетт Йоханссон «Очень плохие девчонки», которая заработала 22 миллиона рублей в российском прокате.
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Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров» фотографии
Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров» фотографии
Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров» фотографии
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