Российский бокс-офис: зрители выбирают «Трансформеров»

Главной премьерой прошлой недели, без сомнения, стал очередной блокбастер Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь»
. Фильм вышел в лидеры российского проката и заработал за первые прокатные выходные 459,5 миллионов рублей.
На втором месте в рейтинге фильмов по сборам в России новинка Pixar и Disney «Тачки 3»
. Продолжение приключений Молнии МакКуина за выходные заработало 99 миллионов рублей, что увеличило общие сборы третьего фильма до 450 миллионов.
Бронзу списка получает «Мумия» Алекса Куртцмана
. Несмотря на низкие рейтинги зрителей и отрицательные отзывы критиков, фильм заработал еще 47,5 миллионов в российских кинотеатрах.
Далее следуют пятые «Пираты Карибского моря»
, которые продолжают собирать кассу: очередной уик-энд принёс продюсерам картины 24,5 миллиона рублей.
В первую пятёрку также попала комедия со Скарлетт Йоханссон «Очень плохие девчонки»
, которая заработала 22 миллиона рублей в российском прокате.
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