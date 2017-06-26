Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни

Вчера, 25 июня, умер старейший работник киностудии «Ленфильм», патриарх петербургского кино - Дмитрий Георгиевич Иванеев
. О смерти киноведа сообщила пресс-служба «Ленфильма».
Известно, что Дмитрий Георгиевич Иванеев проработал на студии почти 70 лет, он был редактором многих картин, участвовал в создании телепередач, посвященных «Ленфильму», организовывал экскурсии по киностудии. Все годы работы на «Ленфильме» Дмитрий Иванеев особое внимание уделял истории кино и киностудии, стоял у истоков создания Кинокабинета «Ленфильма», переросшего в последующем в Музей студии. В 2015 году под авторством Дмитрия Георгиевича вышла книга «Ленфильм»: День за днем».
Генеральный директор студии Эдуард Пичугин
выразил соболезнования: «Это большая утрата для ленинградской киношколы и российского кинематографа в целом. Широчайшая эрудиция, талант исследователя, доброжелательность, внимательность и любовь к людям снискали Дмитрию Георгиевичу уважение среди многих поколений режиссеров, актеров, художников – всех, кто вырос и творил на «Ленфильме». Жизнь подарила ему встречи с великими людьми. Его помощь, советы, знания помогали сделать огромное количество фильмов, которыми мы гордимся сегодня»
.
На киностудии «Ленфильм» был установлен траурный мемориал, где каждый может почтить память Дмитрия Георгиевича Иванеева.
обсуждение >>