Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
Вчера, 25 июня, умер старейший работник киностудии «Ленфильм», патриарх петербургского кино - Дмитрий Георгиевич Иванеев. О смерти киноведа сообщила пресс-служба «Ленфильма».

Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни

Известно, что Дмитрий Георгиевич Иванеев проработал на студии почти 70 лет, он был редактором многих картин, участвовал в создании телепередач, посвященных «Ленфильму», организовывал экскурсии по киностудии. Все годы работы на «Ленфильме» Дмитрий Иванеев особое внимание уделял истории кино и киностудии, стоял у истоков создания Кинокабинета «Ленфильма», переросшего в последующем в Музей студии. В 2015 году под авторством Дмитрия Георгиевича вышла книга «Ленфильм»: День за днем».

Генеральный директор студии Эдуард Пичугин выразил соболезнования: «Это большая утрата для ленинградской киношколы и российского кинематографа в целом. Широчайшая эрудиция, талант исследователя, доброжелательность, внимательность и любовь к людям снискали Дмитрию Георгиевичу уважение среди многих поколений режиссеров, актеров, художников – всех, кто вырос и творил на «Ленфильме». Жизнь подарила ему встречи с великими людьми. Его помощь, советы, знания помогали сделать огромное количество фильмов, которыми мы гордимся сегодня».

На киностудии «Ленфильм» был установлен траурный мемориал, где каждый может почтить память Дмитрия Георгиевича Иванеева.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дмитрий Иванеев

фотографии >>
Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни фотографии
Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни фотографии
Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни фотографии
Дмитрий Иванеев умер на 94-ом году жизни фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Колосов
24 июня ушёл из жизни актёр Владимир Колосов.
Рубен Геворкянц
23 июня ушёл из жизни режиссёр Рубен Геворкянц.

День рождения >>

Валерий Величко
Нодар Джанелидзе
Юлия Марченко
Анна Синякина
Роман Степенский
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Владимир Фоков
Лидия Штыкан
Дани Бун
Роберт Дэви
Агнешка Жулевская
Петер Лорре
Крис О'Доннелл
Элинор Паркер
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью