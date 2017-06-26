Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом

26 июня
2017 год

Новости кино >>
26 июня 2017
На прошлой неделе стало известно, что правительство России согласовало совершение сделки на создание анимационного фильма про Простоквашино между студией «Союзмультфильм» и компанией «Данон Россия». Сегодня писатель Эдуард Успенский поделился небольшими подробностями сюжета будущего мультфильма, сообщает агентство «Москва» ссылаясь на слова автора.

В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом

Успенский отметил, что действие мультфильма будет разворачиваться в современных реалиях, и почтальон Печкин станет «представителем государства», а кот Матроскин откроет свой бизнес. «Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже. У меня есть целая повесть, называется "Простоквашино. Битва за почту"» , – рассказал писатель. По сюжету повести, люди «на чёрной машине» приезжают в деревню, чтобы снести почту Простоквашино. «Когда Печкин об этом услышал, то стал поднимать всех на защиту этой почты», – объяснил писатель.

Он также отметил, что сегодня, 26 июня, пройдут переговоры о сценариях, авторах и о сюжете со студией «Союзмультфильм» и с представителями министерства культуры РФ. 30 серий должны выйти с 2018 по 2020 год. Их планируется снять в смешанной технике, комбинирующей изображения в 2D и 3D.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Успенский планирует экранизировать продолжение «Простоквашино»
Danone поможет «Троим из Простоквашино»
Законы мульт-истории
персоны
Эдуард Успенский
фильмы
Трое из Простоквашино

фотографии >>
В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом фотографии
В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом фотографии
В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом фотографии
В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Колосов
24 июня ушёл из жизни актёр Владимир Колосов.
Рубен Геворкянц
23 июня ушёл из жизни режиссёр Рубен Геворкянц.

День рождения >>

Валерий Величко
Нодар Джанелидзе
Юлия Марченко
Анна Синякина
Роман Степенский
Юлия Тархова
Виктор Уральский
Владимир Фоков
Лидия Штыкан
Дани Бун
Роберт Дэви
Агнешка Жулевская
Петер Лорре
Крис О'Доннелл
Элинор Паркер
Джейсон Шварцман
все родившиеся 26 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью