В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом

На прошлой неделе стало известно, что правительство России согласовало совершение сделки на создание анимационного фильма про Простоквашино
между студией «Союзмультфильм» и компанией «Данон Россия». Сегодня писатель Эдуард Успенский
поделился небольшими подробностями сюжета будущего мультфильма, сообщает агентство «Москва» ссылаясь на слова автора.
Успенский отметил, что действие мультфильма будет разворачиваться в современных реалиях, и почтальон Печкин станет «представителем государства», а кот Матроскин откроет свой бизнес. «Все перипетии, которые происходят в стране, происходят у них тоже. У меня есть целая повесть, называется "Простоквашино. Битва за почту"»
, – рассказал писатель. По сюжету повести, люди «на чёрной машине» приезжают в деревню, чтобы снести почту Простоквашино. «Когда Печкин об этом услышал, то стал поднимать всех на защиту этой почты»
, – объяснил писатель.
Он также отметил, что сегодня, 26 июня, пройдут переговоры о сценариях, авторах и о сюжете со студией «Союзмультфильм» и с представителями министерства культуры РФ. 30 серий должны выйти с 2018 по 2020 год. Их планируется снять в смешанной технике, комбинирующей изображения в 2D и 3D.
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