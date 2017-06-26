В новых сериях «Простоквашино» Матроскин станет бизнесменом

ревью

Рецензии на спектакли

«Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить?

Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин