Фильмы Михаила Идова, Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получат поддержку Eurimages

Правление Европейского кинофонда Eurimages
на своём 147-м заседании, прошедшем с 19 по 23 июня в Братиславе, согласилось поддержать 27
копродукционных международных проектов (25 художественных фильмов, 1 документальная лента и 1 мультфильм) на общую сумму €7104430
.
Среди поддержанных «Евримажем» проектов присутствуют 2 фильма с участием российских кинематографистов: «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой
и Алексея Чупова
(совместное производство России, Эстонии и Франции) и «Юморист» Михаила Идова
(Россия-Латвия). Первый расскажет историю мужчины, заболевшего раком, а во втором пойдёт речь о борьбе художника и власти.
Кроме того, финансовую поддержку получат новые фильмы таких известных режиссёров, как Асгар Фархади
(«Испанский проект»
), Вейко Ыунпуу
(«Последние»
), Хулио Медем
(«Древо крови»
), Маттео Гарроне
(«Догмен»
) и Корнелиу Порумбойю
(«Гомера»
).
Помимо фильмов, Европейский кинофонд принял решение о расширении сети кинотеатров Eurimages/Europa Cinemas на 8 новых площадок. С 1 января текущего года в неё включены 5
кинотеатров российской сети «Люксор» (площадки в Москве, Новосибирске, Курске, Сочи и Санкт-Петербурге), «Москва» из Еревана и 2 швейцарских кинотеатра. В настоящий момент сеть объединяет 66
кинотеатров, среди которых 16
— российские (5 «Люксоров», «35 мм» (Москва), «Пионер» (Москва), «Чайка» (Санкт-Петербург), «Англетер» (Санкт-Петербург), «Орлёнок» (Нижний Новгород), «Дом кино» (Саратов), «Дом кино» (Иркутстк), «Салют» (Екатеринбург), «Заря» (Калининград), «Победа» (Новосибирск) и киноклуб «Нефть» (Ярославль).
обсуждение >>