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Фильмы Михаила Идова, Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получат поддержку Eurimages

27 июня
2017 год

Новости кино >>
27 июня 2017
Правление Европейского кинофонда Eurimages на своём 147-м заседании, прошедшем с 19 по 23 июня в Братиславе, согласилось поддержать 27 копродукционных международных проектов (25 художественных фильмов, 1 документальная лента и 1 мультфильм) на общую сумму €7104430.

Фильмы Михаила Идова, Натальи Меркуловой и Алексея Чупова получат поддержку Eurimages

Среди поддержанных «Евримажем» проектов присутствуют 2 фильма с участием российских кинематографистов: «Человек, который удивил всех» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (совместное производство России, Эстонии и Франции) и «Юморист» Михаила Идова (Россия-Латвия). Первый расскажет историю мужчины, заболевшего раком, а во втором пойдёт речь о борьбе художника и власти.

Кроме того, финансовую поддержку получат новые фильмы таких известных режиссёров, как Асгар Фархади («Испанский проект»), Вейко Ыунпуу («Последние»), Хулио Медем («Древо крови»), Маттео Гарроне («Догмен») и Корнелиу Порумбойю («Гомера»).

Помимо фильмов, Европейский кинофонд принял решение о расширении сети кинотеатров Eurimages/Europa Cinemas на 8 новых площадок. С 1 января текущего года в неё включены 5 кинотеатров российской сети «Люксор» (площадки в Москве, Новосибирске, Курске, Сочи и Санкт-Петербурге), «Москва» из Еревана и 2 швейцарских кинотеатра. В настоящий момент сеть объединяет 66 кинотеатров, среди которых 16 — российские (5 «Люксоров», «35 мм» (Москва), «Пионер» (Москва), «Чайка» (Санкт-Петербург), «Англетер» (Санкт-Петербург), «Орлёнок» (Нижний Новгород), «Дом кино» (Саратов), «Дом кино» (Иркутстк), «Салют» (Екатеринбург), «Заря» (Калининград), «Победа» (Новосибирск) и киноклуб «Нефть» (Ярославль).
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