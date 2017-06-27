«Насекомых хватит на всех!»: жуки атаковали Красную планету

Опубликован тизер нового CGI-фильма «Звёздный десант: Предатель Марса».
Режиссёром ленты является известный японский аниматор Синдзи Арамаки, создавший такие мультфильмы, как «Космический пират Харлок», «Яблочное зёрнышко» и предыдущий сиквел популярной sci-fi серии, «Звёздный десант: Вторжение». Над сценарием работал Эдвард Ньюмайер, сотрудничавший с Полом Верховеном в 1997 году, когда тот снимал оригинальный «Звёздный десант». Каспер Ван Дьен и Дина Мейер вернутся к ролям Джонни Рико и Диззи Флорес, пусть они только и озвучат своих знаменитых персонажей.
Нам расскажут про Джонни Рико, пониженного в должности и отправленного на небольшую марсианскую спутниковую станцию. Пока войска Федерации атакуют родную планету жуков, Рико обучает новобранцев. В один прекрасный день и на его долю выпадает праздник в виде внезапного нападения на станцию огромных насекомых.
Ленту покажут на больших экранах США всего лишь один день 21 августа, после чего она, скорее всего, быстро окажется на всех возможных носителях.
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