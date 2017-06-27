Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз

Дилогия «Заклятие»
, в чьей копилке уже $638,3 млн, собранных в мировом прокате, обзаведётся третьей частью. Variety сообщает, что киностудия New Line Cinema приступила к производству триквела.
Хоррор расскажет об очередном эпизоде из карьеры исследователей паранормальных явлений Эда (Патрик Уилсон
) и Лоррейн Уорренов (Вера Фармига
). Сценарий вновь доверили Дэвиду Лесли Джонсону
, работавшему над «Заклятием 2»
.
Джеймс Ван
, снявший первые части популярной хоррор-серии, на сей раз выступит лишь в качестве продюсера.
Следовательно, на счету киновселенной «Заклятия»
уже 7
картин, в которую, помимо оригинальной трилогии, входят спин-оффы: 2 части «Проклятия Аннабель»
, «Монахиня»
и недавно анонсированный «Горбун»
.
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