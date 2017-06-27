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Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз

27 июня
2017 год

Новости кино >>
27 июня 2017
Дилогия «Заклятие», в чьей копилке уже $638,3 млн, собранных в мировом прокате, обзаведётся третьей частью. Variety сообщает, что киностудия New Line Cinema приступила к производству триквела.

Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз

Хоррор расскажет об очередном эпизоде из карьеры исследователей паранормальных явлений Эда (Патрик Уилсон) и Лоррейн Уорренов (Вера Фармига). Сценарий вновь доверили Дэвиду Лесли Джонсону, работавшему над «Заклятием 2».

Джеймс Ван, снявший первые части популярной хоррор-серии, на сей раз выступит лишь в качестве продюсера.

Следовательно, на счету киновселенной «Заклятия» уже 7 картин, в которую, помимо оригинальной трилогии, входят спин-оффы: 2 части «Проклятия Аннабель», «Монахиня» и недавно анонсированный «Горбун».
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фильмы
ЗаклятиеЗаклятие 2Проклятие АннабельПроклятие Аннабель 2

фотографии >>
Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз фотографии
Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз фотографии
Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз фотографии
Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз фотографии
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