Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера

Согласно информации интернет-журнала Deadline Hollywood, студия Warner Bros. приступила к производству продолжения криминального триллера «Расплата»
.
Бен Аффлек
вернётся к роли аутичного бухгалтера-киллера Кристиана Вульфа. Режиссёрское кресло вновь займёт Гэвин О'Коннор
, да и сценарий напишет всё тот же Билл Дюбюк
.
Кристиан Вульф живёт двойной жизнью. В офисе он талантливый педантичный бухгалтер, а в криминальном мире его знают как киллера-перфекциониста. Для него жизнь — это большая математическая таблица, где нужно следовать правилам, но порой и в идеальных схемах можно обнаружить изъян.
Когда именно сиквел «Расплаты» выйдет в прокат, пока не сообщается.
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