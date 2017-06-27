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Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера

27 июня
2017 год

Новости кино >>
27 июня 2017
Согласно информации интернет-журнала Deadline Hollywood, студия Warner Bros. приступила к производству продолжения криминального триллера «Расплата».

Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера

Бен Аффлек вернётся к роли аутичного бухгалтера-киллера Кристиана Вульфа. Режиссёрское кресло вновь займёт Гэвин О'Коннор, да и сценарий напишет всё тот же Билл Дюбюк.

Кристиан Вульф живёт двойной жизнью. В офисе он талантливый педантичный бухгалтер, а в криминальном мире его знают как киллера-перфекциониста. Для него жизнь — это большая математическая таблица, где нужно следовать правилам, но порой и в идеальных схемах можно обнаружить изъян.

Когда именно сиквел «Расплаты» выйдет в прокат, пока не сообщается.
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Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера фотографии
Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера фотографии
Бен Аффлек вернётся к роли бухгалтера-киллера фотографии
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