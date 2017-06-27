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Livin’ La Vida Loca: Рики Мартин в «Американской истории преступлений»

27 июня
2017 год

Новости кино >>
27 июня 2017
Издание The Hollywood Reporter подтвердило слухи о том, что известный латиноамериканский певец Рики Мартин играет одну из ключевых ролей в третьем сезоне антологии «Американская история преступлений», получившей название «Убийство Джанни Версаче».

Рики Мартин

Музыкант, сменивший сексуальную ориентацию 7 лет назад, предстанет в образе Антонио Дамико, любовника Джанни Версаче, роль которого исполняет Эдгар Рамирез.

Ранее Мартин уже сотрудничал с режиссёром проекта Райаном Мёрфи, снявшись в его сериале «Лузеры», и ему хотелось вновь поработать с шоураннером. Кроме того, он мечтал о том, чтобы история взаимоотношений Версаче и Дамико была воплощена на экране: «Это история, которую нужно рассказывать. Мы собираемся "войти в мейнстрим" с историей, которая поведает о гомофобии, о ненависти, безразличии — о том, о чём принято молчать. Я и себя чувствую униженным. Это всё так уязвимо, честно и так драматически грустно. Но в то же время мы видим любовь Джанни и Антонио и 15 лет невероятной борьбы. Это то, о чём я действительно хотел рассказать».

Новые серии «Американской истории преступлений» появятся на малом экране в 2018 году.
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Рики Мартин
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