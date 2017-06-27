Livin’ La Vida Loca: Рики Мартин в «Американской истории преступлений»

ревью

Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть

Известному певцу досталась одна из ключевых ролей в «Убийстве Джанни Версаче».

Вера Фармига снимет «Заклятие» в третий раз

Что смотреть на ММКФ 27 июня

Рецензии на спектакли

«Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить?

Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин