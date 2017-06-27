Livin’ La Vida Loca: Рики Мартин в «Американской истории преступлений»

Издание The Hollywood Reporter подтвердило слухи о том, что известный латиноамериканский певец Рики Мартин
играет одну из ключевых ролей в третьем сезоне антологии «Американская история преступлений»
, получившей название «Убийство Джанни Версаче»
.
Музыкант, сменивший сексуальную ориентацию 7 лет назад, предстанет в образе Антонио Дамико
, любовника Джанни Версаче
, роль которого исполняет Эдгар Рамирез
.
Ранее Мартин уже сотрудничал с режиссёром проекта Райаном Мёрфи
, снявшись в его сериале «Лузеры»
, и ему хотелось вновь поработать с шоураннером. Кроме того, он мечтал о том, чтобы история взаимоотношений Версаче и Дамико была воплощена на экране: «Это история, которую нужно рассказывать. Мы собираемся "войти в мейнстрим" с историей, которая поведает о гомофобии, о ненависти, безразличии — о том, о чём принято молчать. Я и себя чувствую униженным. Это всё так уязвимо, честно и так драматически грустно. Но в то же время мы видим любовь Джанни и Антонио и 15 лет невероятной борьбы. Это то, о чём я действительно хотел рассказать».
Новые серии «Американской истории преступлений» появятся на малом экране в 2018 году.
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