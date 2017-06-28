Всемирная паутина: Валерий Панков стал хакером

Телеканал «Че» приступил к съёмкам первого сериала собственного производства «Паук»
, сообщает пресс-служба канала.
Зрителям расскажут о гениальном хакере Глебе (Валерий Панков
), известном в Сети под ником Паук. Он борется с преступностью: раскрывает самые сложные дела, те, за которые полиция даже не возьмётся из-за давления, профнепригодности, коррупции или просто лени. Паук может «взломать» или подобрать пароль к чему угодно. У него есть помощники: жесткий следователь, который знает, что побеждает только то добро, что с кулаками; адреналинозависимый стритрейсер, лишённый чувства страха; бывшая стриптизёрша – тонкий психолог и интуит, умеет вызвать доверие и потому отлично работает под прикрытием; добряк-патологоанатом с личной драмой; девчонка-подросток, которая выжила в том самом пожаре, она помнит, каким Глеб был раньше и девушка-коп, фанатично преданная идее справедливости. Все они лучшие в своём деле, но ни один из них «не вписывается» в социум. Каждый – заложник собственной паутины.
Лев Макаров
, генеральный директор телеканала «Че»: «"Паук" - это история о неравнодушных людях, которые в меру своих способностей начинают восстанавливать справедливость. И, благодаря своему предводителю Пауку, способности команды действительно огромные. Но каждый из них рано или поздно сталкивается с непростым выбором – можно ли совершить небольшое преступление, чтобы найти виновных в бОльшем. Единственный для кого эта дилемма уже не имеет значения – Паук, он свой выбор сделал давно. Возможно, если бы Мистер Робот жил в России, он был бы похож на Паука и его меньше бы волновали проблемы глобальных корпораций, приватности данных, а больше – жизнь людей вокруг него».
Компанию Панкову в сериале составили Нелла Стрекаловская
, Алексей Вакулов
, Владимир Колосов
, Майя Вознесенская
, Валентина Ляпина
и Александр Борисов. Премьера «Паука»
планируется осенью на канале «Че».
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