Умер Михаэль Нюквист

Вчера, 27 июня
, в возрасте 56
лет скончался от рака лёгких популярный шведский актёр Микаэль Нюквист
, прославившийся благодаря роли Михаэля Блумквиста в экранизации «Миллениума» Стига Ларссона
. Этой печальной новостью поделилось агентство Рейтер со ссылкой на представительницу актёра Алиссу Гудман
.
По словам Гудман, актёр умер в Стокгольме в окружении семьи – жены и двоих детей: «Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним».
Рольф Оке Микаэль Нюквист
родился 8 ноября 1960
года в Стокгольме. В 17 лет отправился на год в Омаху, по программе обмена студентами, где и получил свои первые уроки актёрского мастерства. По возвращении в Швецию был принят в балетную школу, но бросил её через год. В 19 лет решил попробовать себя в театре и поступил в театральную академию в Мальмё, после окончания которой долгое время работал в театре. Его кинодебют состоялся в 1982 году, когда он сыграл небольшую роль в телевизионном фильме Kamraterna
. Первой большой ролью в кино стала картина «Вместе» Лукаса Мудиссона
, за которую Нюквист получил первую номинацию на премию «Золотой жук».
Всемирную известность актёр приобрёл в 2009 году, сыграв роль Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. В картинах «Девушка с татуировкой дракона»
, «Девушка, которая играла с огнём»
и «Девушка, которая взрывала воздушные замки»
он снимался вместе с Нуми Рапас
. На его счету также работа в таких известных фильмах и сериалах, как «Погоня»
,
«Миссия невыполнима: Протокол фантом»
, «Джон Уик»
и «Код»
.
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