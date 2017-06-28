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Умер Михаэль Нюквист

28 июня
2017 год

Новости кино >>
28 июня 2017
Вчера, 27 июня, в возрасте 56 лет скончался от рака лёгких популярный шведский актёр Микаэль Нюквист, прославившийся благодаря роли Михаэля Блумквиста в экранизации «Миллениума» Стига Ларссона. Этой печальной новостью поделилось агентство Рейтер со ссылкой на представительницу актёра Алиссу Гудман.

Умер Михаэль Нюквист

По словам Гудман, актёр умер в Стокгольме в окружении семьи – жены и двоих детей: «Задор и страсть Микаэля были заразительными для тех, кто его знал и любил. Его любовь к искусству чувствовали все, кто имел удовольствие работать с ним».

Рольф Оке Микаэль Нюквист родился 8 ноября 1960 года в Стокгольме. В 17 лет отправился на год в Омаху, по программе обмена студентами, где и получил свои первые уроки актёрского мастерства. По возвращении в Швецию был принят в балетную школу, но бросил её через год. В 19 лет решил попробовать себя в театре и поступил в театральную академию в Мальмё, после окончания которой долгое время работал в театре. Его кинодебют состоялся в 1982 году, когда он сыграл небольшую роль в телевизионном фильме Kamraterna. Первой большой ролью в кино стала картина «Вместе» Лукаса Мудиссона, за которую Нюквист получил первую номинацию на премию «Золотой жук».

Всемирную известность актёр приобрёл в 2009 году, сыграв роль Михаэля Блумквиста в шведской экранизации трилогии «Миллениум» шведского журналиста и писателя Стига Ларссона. В картинах «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки» он снимался вместе с Нуми Рапас. На его счету также работа в таких известных фильмах и сериалах, как «Погоня»,
«Миссия невыполнима: Протокол фантом», «Джон Уик» и «Код».
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Микаель Нюквист
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№ 1
Мария Максим (Владимир)   28.06.2017 - 14:30
Очень жаль....Так органично смотрелся в "Миллениуме": стопроцентный среднестатистический швед. Светлая память! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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