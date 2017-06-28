Юбилей Яны Поплавской

Сегодня, 28 июня
, отмечает своё 50-летие главная Красная Шапочка отечественного кинематографа – актриса Яна Поплавская
.
Яна Евгеньевна Поплавская
родилась 28 июня 1967
года в Москве в семье актрисы Евгении Поплавской
. Индивидуальность девочки заметили ещё в раннем детстве – четырёхлетней поставили на учёт в актёрской картотеке «Мосфильма». Первым на неё обратил внимание Ролан Быков
, но, в результате, свою дебютную роль – Машу – она сыграла в телевизионной ленте Валерия Харченко «Фантазии Веснухина»
. Следующая роль – в фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку»
– прославила юную актрису на весь Советский Союз и принесла ей Государственную премию СССР.
Когда Яна выросла, то окончила Щукинское театральное училище. На счету у актрисы более 25
ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Примите телеграмму в долг»
, «Суета сует»
, «Переходный возраст»
, «Васса»
, «Узник замка Иф»
, «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя»
, «Громозека»
, «Жизнь и приключения Мишки Япончика»
и другие.
С 7 лет занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта. Вела программу «Времечко» на канале «ТВ Центр».
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