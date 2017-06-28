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Юбилей Яны Поплавской

28 июня
2017 год

Новости кино >>
28 июня 2017
Сегодня, 28 июня, отмечает своё 50-летие главная Красная Шапочка отечественного кинематографа – актриса Яна Поплавская.

Юбилей Яны Поплавской

Яна Евгеньевна Поплавская родилась 28 июня 1967 года в Москве в семье актрисы Евгении Поплавской. Индивидуальность девочки заметили ещё в раннем детстве – четырёхлетней поставили на учёт в актёрской картотеке «Мосфильма». Первым на неё обратил внимание Ролан Быков, но, в результате, свою дебютную роль – Машу – она сыграла в телевизионной ленте Валерия Харченко «Фантазии Веснухина». Следующая роль – в фильме Леонида Нечаева «Про Красную Шапочку» – прославила юную актрису на весь Советский Союз и принесла ей Государственную премию СССР.

Когда Яна выросла, то окончила Щукинское театральное училище. На счету у актрисы более 25 ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Примите телеграмму в долг», «Суета сует», «Переходный возраст», «Васса», «Узник замка Иф», «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя», «Громозека», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и другие.

С 7 лет занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта. Вела программу «Времечко» на канале «ТВ Центр».
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ВассаГромозекаЖизнь и приключения Мишки ЯпончикаПереходный возрастПримите телеграмму в долгПро Красную ШапочкуСуета суетТайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустяУзник замка ИфФантазии Веснухина

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Юбилей Яны Поплавской фотографии
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