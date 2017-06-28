ревью

Лайфстайл Эмбер Хёрд встала на голову Йога на траве

Ролики фильмов «Приключения Паддингтона 2» Культовый медвежонок выходит на новый уровень.

Новости кино Хью Джекман устроил шоу в трейлере фильма «Величайший шоумен» Биографическая лента о Финеасе Тейлоре Барнуме выйдет в российский прокат 4 января 2018 года.

Новости кино Кевин Бэйкон вновь почувствует «Дрожь земли» Канал Syfy создаст телевизионное продолжение популярного комедийного хоррора 90-х.

Обзор сериалов Топ-10: Лучшие сериалы про подростков Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 27 июня Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру

Рецензии на спектакли «Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить? Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 26 июня Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру