Кевин Бэйкон вновь почувствует «Дрожь земли»

Канал Syfy приобрёл права на сериал «Дрожь земли»
, после чего быстренько заказал съёмки пилота, сообщает Variety.
Кевин Бэйкон
вернётся к роли Валентина Макки, которую он сыграл в оригинальной «Дрожи земли»
: «Из всех персонажей, которых я за свою жизнь сыграл, он единственный, к которому спустя 25 лет мне бы хотелось вновь вернуться. Я просто подумал, где этот парень мог оказаться через 25 лет? У Эндрю Миллера
(сценарист проекта - прим. ред.) фантастический подход к нему, и мы надеемся создать шоу, которое будет одновременно забавным и страшным и понравится не только поклонникам фильма, но и людям, незнакомым с оригиналом».
Бэйкон, кстати, не только сыграет в шоу, но и выступит в качестве исполнительного продюсера. За производство будут отвечать Blumhouse Productions и Universal Cable Productions.
Про сюжет сериала пока нет никакой информации, но, наверняка, нас ожидает новая встреча с гигантскими червями-хищниками.
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