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Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок»

28 июня
2017 год

Новости кино >>
28 июня 2017
Благодаря интернет-журналу Deadline Hollywood стало известно, что пополнился актёрский состав нового совместного сериала Дж. Дж. Абрамса и Стивена Кинга «Касл-Рок».

Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок»

В команду телешоу вошли актрисы Джейн Леви и Сисси Спейсек. Первая воплотит образ Джеки, одержимой смертью летописицы Касл-Рока. А Спейсек, прославившаяся в своё время заглавной ролью в первой экранизации «Кэрри», сыграет Рут Дивер, приёмную мать Генри Дивера (Андре Холлэнд) и бывшего профессора.

Сериал задуман как антология произведений Стивена Кинга с самыми разными персонажами из его мира – «Зелёной мили», «Побега из Шоушенка», «Сияния» и многих других.

Напомним, предыдущим опытом сотрудничества Абрамса и Кинга стала экранизация романа «11.22.63» с Джеймсом Франко в главной роли.
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Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок» фотографии
Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок» фотографии
Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок» фотографии
Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок» фотографии
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