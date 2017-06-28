Сисси Спейсек и Джейн Леви переедут в «Касл-Рок»

Благодаря интернет-журналу Deadline Hollywood стало известно, что пополнился актёрский состав нового совместного сериала Дж. Дж. Абрамса
и Стивена Кинга «Касл-Рок»
.
В команду телешоу вошли актрисы Джейн Леви
и Сисси Спейсек
. Первая воплотит образ Джеки, одержимой смертью летописицы Касл-Рока. А Спейсек, прославившаяся в своё время заглавной ролью в первой экранизации «Кэрри»
, сыграет Рут Дивер, приёмную мать Генри Дивера (Андре Холлэнд
) и бывшего профессора.
Сериал задуман как антология произведений Стивена Кинга с самыми разными персонажами из его мира – «Зелёной мили»
, «Побега из Шоушенка»
, «Сияния»
и многих других.
Напомним, предыдущим опытом сотрудничества Абрамса и Кинга стала экранизация романа «11.22.63»
с Джеймсом Франко
в главной роли.
обсуждение >>