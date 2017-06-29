ревью

Новости кино Студия «Ленфильм» откроет филиал в Калининградской области Гендиректор «Ленфильма» и губернатор Калининградской области уже подписали соответствующее соглашение.

Новости кино Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года» Зрители проголосовали за ленту Владимира Котта «Карп отмороженный»

Новости кино Документалист Марина Разбежкина возглавит жюри фестиваля «Край света» Главная тема фестиваля этого года — «Сахалин. Автобиография».

Лайфстайл Дом звезды сериала «Теория большого взрыва» сгорел дотла Но он не унывает

Лайфстайл У Кейт Бекинсейл роман с актером, который вдвое младше нее Порадуемся за Кейт

Ролики фильмов «Приключения Паддингтона 2» Культовый медвежонок выходит на новый уровень.

Обзор сериалов Топ-10: Лучшие сериалы про подростков Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 27 июня Выбор Жана Просянова, главного редактора Кино-Театр.ру

Рецензии на спектакли «Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить? Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 26 июня Выбор Анны Кузьминой, редактора соцсетей и кинообозревателя Кино-Театр.ру

Фестивальная колонка Что смотреть на ММКФ 25 июня Выбор Екатерины Визгаловой, шеф-редактора Кино-театр.ру