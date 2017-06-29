Документалист Марина Разбежкина возглавит жюри фестиваля «Край света»

Жюри седьмого Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» возглавит режиссёр-документалист Марина Разбежкина
, сообщает пресс-служба киносмотра.
Фестиваль пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович
, отметил, что главная тема киносмотра - «Сахалин. Автобиография».
В жюри также вошли японский режиссёр анимационного кино, художник и философ Кодзи Ямамура
, индийский кинорежиссёр Ананд Ганди
.
От России среди членов жюри также будет актриса Алиса Хазанова
, сыгравшая в фильмах Николая Хомерики
, Бориса Хлебникова
, Василия Сигарева
, Ренаты Литвиновой
. На фестивале «Край света» покажут её режиссерский дебют «Осколки»
, премьера которого уже состоялась на ММКФ. Членом жюри также стал популярный актёр Пётр Фёдоров
, звезда «Сталинграда»
, «Дуэлянта»
и многих других картин.
обсуждение >>