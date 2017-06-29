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Документалист Марина Разбежкина возглавит жюри фестиваля «Край света»

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Жюри седьмого Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» возглавит режиссёр-документалист Марина Разбежкина, сообщает пресс-служба киносмотра.

Документалист Марина Разбежкина возглавит жюри фестиваля «Край света»

Фестиваль пройдёт в Южно-Сахалинске с 25 августа по 1 сентября. Генеральный продюсер фестиваля Алексей Агранович, отметил, что главная тема киносмотра - «Сахалин. Автобиография».

В жюри также вошли японский режиссёр анимационного кино, художник и философ Кодзи Ямамура, индийский кинорежиссёр Ананд Ганди.

От России среди членов жюри также будет актриса Алиса Хазанова, сыгравшая в фильмах Николая Хомерики, Бориса Хлебникова, Василия Сигарева, Ренаты Литвиновой. На фестивале «Край света» покажут её режиссерский дебют «Осколки», премьера которого уже состоялась на ММКФ. Членом жюри также стал популярный актёр Пётр Фёдоров, звезда «Сталинграда», «Дуэлянта» и многих других картин.
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Документалист Марина Разбежкина возглавит жюри фестиваля «Край света» фотографии
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