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Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года»

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Приз Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на 39-м Московском кинофестивале достался японскому фильму «Апрельский сон длиной в три года» режиссера Рютаро Накагавы.

Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года»

Фильм рассказывает об учительнице Хацуми, пережившей смерть своего друга. Она встречает своего бывшего ученика и рассказывает ему о своей тайне.

Эту же ленту специальным упоминанием отметили российские кинокритики. Свои призы они отдали аргентинскому фильму «Симфония для Аны» Эрнесто Ардито и Вирны Молина и российской ленте «Мешок без дна» Рустама Хамдамова. Последняя также удостоена награды Федерации киноклубов. В Российской программе Федерация отметила ленту Леры Сурковой «Язычники».

Приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля достался российской картине «Карп отмороженный» Владимира Котта. Главные роли в фильме сыграли Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов.
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Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года» фотографии
Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года» фотографии
Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года» фотографии
Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года» фотографии
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