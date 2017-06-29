Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года»

Приз Международной ассоциации кинопрессы (ФИПРЕССИ) на 39-м Московском кинофестивале достался японскому фильму «Апрельский сон длиной в три года» режиссера Рютаро Накагавы
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Фильм рассказывает об учительнице Хацуми, пережившей смерть своего друга. Она встречает своего бывшего ученика и рассказывает ему о своей тайне.
Эту же ленту специальным упоминанием отметили российские кинокритики. Свои призы они отдали аргентинскому фильму «Симфония для Аны» Эрнесто Ардито
и Вирны Молина
и российской ленте «Мешок без дна» Рустама Хамдамова
. Последняя также удостоена награды Федерации киноклубов. В Российской программе Федерация отметила ленту Леры Сурковой «Язычники»
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Приз зрительских симпатий 39-го Московского международного кинофестиваля достался российской картине «Карп отмороженный» Владимира Котта
. Главные роли в фильме сыграли Марина Неёлова
, Алиса Фрейндлих
и Евгений Миронов
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