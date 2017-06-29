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Студия «Ленфильм» откроет филиал в Калининградской области

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Студия «Ленфильм» намерена открыть подразделение на территории Калининградской области. 28 июня, врио губернатора Антон Алиханов и гендиректор организации Эдуард Пичугин подписали соответсвующее соглашение, сообщает ТАСС.

Студия «Ленфильм» откроет филиал в Калининградской области

«Ленфильм — это легендарный бренд в российском кинематографе, знак качества настоящего, хорошего кино. С приходом студии в регион мы делаем большой шаг вперёд на пути развития собственной киноиндустрии — современной креативной отрасли, способной генерировать новые рабочие места, смежные бизнесы, продвигать туристическую привлекательность янтарного края», — сказал Алиханов.

Пичугин, в свою очередь, отметил, что Калининградская область обладает ценным для кинематографа историко-культурным колоритом, атмосферой прибалтийской территории, и эффективной инфраструктурой поддержки бизнеса. «Кинематограф получает приоритетное внимание со стороны властей региона», — заявил гендиректор «Ленифильма».

Студия «Ленфильм» откроет филиал в Калининградской области

Отметим, что в 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых внедряется механизм рибейтов - кинопроизводители могут вернуть часть затрат, если выберут для съёмок своих фильмов территорию региона. Около 20% выплат обеспечивает бюджет Калининградской области. В 2017 году на эти цели планируют выделить 20 миллионов рублей.

Господдержкой уже решили воспользоваться авторы двух новых телевизионных проектов компании Star Media: в Калининграде пройдут съёмки драмы-детектива «Пробуждение» с Константином Хабенским и и остросюжетной драмы «Жёлтый глаз тигра» о янтарной отрасли.
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