В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС

В китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, завершился 2-й кинофестиваль стран БРИКС, проходивший с 23 по 27 июня. Каждая страна-участница БРИКС направила на форум по шесть картин, две из которых участвовали в конкурсной программе. Фильмы сопровождались делегациями, состоящими из режиссёров, актёров и продюсеров, принимавших участие в съёмках. Картины были оценены международным жюри в номинациях «лучший фильм», «лучший актёр», «лучшая актриса», «лучший режиссёр», «специальный приз жюри», также была вручена награда за вклад в развитие искусства.
Российская делегация привезла с собой в Чэнду несколько современных картин, а также два классических фильма. Жители города, известного самым большим заповедником панд в мире, смогли посмотреть фильмы «28 панфиловцев»
и «Монах и бес»
, участники конкурсной программы, и картины «Огни большой деревни»
и «Хороший мальчик»
. В качестве классического российского кино в Сычуань привезли популярные в Китае картины «Служебный роман»
и «…А зори здесь тихие»
.
Фестиваль быль разделён на пять дней, по количеству стран-участниц. Каждая страна представляла свои проекты в специально отведённый для этого день национального кино. Первым свои картины представил Китай, который выставил на конкурсную программу фильмы «Родственная душа» и «Операция Меконг»
. Актриса Чжоу Дунъюй
, сыгравшая главную роль в первом фильме, была удостоена приза фестиваля за лучшую женскую роль.
Помимо этого в первый день фестиваля зрителям была показана картина «Куда ушло время», ставшая результатом кооперации между режиссёрами всех пяти стран БРИКС. Авторам было предложено снять короткометражные фильмы, объединённые общей темой – «Время». Российскую короткометражку под названием «Дышать» снял Алексей Федорченко
, главные роли в ней исполнили актёры «Коляда-театра» Алиса Кравцова
и Константин Итунин
.
За индийскую новеллу отвечал Мадхур Бхандаркар
. В ней рассказывалось о взаимоотношении поколений. Китайскую часть картины снял обладатель призов Каннского и Венецианского кинофестивалей, режиссёр Цзя Чжанкэ
, его работа была посвящена преодолению проблем прошлого. В работе бразильского режиссёра Уолтера Саллеса
рассказывалось о проблеме преодоления природного катаклизма, а в фильме представителей ЮАР речь шла о перерождении человека. В итоге картина получила приз за вклад в киноискусство.
Второй день кинофестиваля был посвящён бразильскому кино. В качестве конкурсных картин Бразильцы привезли в Китай фильмы «Во сколько она вернётся?» Анны Майлаерт
и «Низе — сердце безумия» Роберто Берлинера
, по итогам фестиваля завоевавшего звание лучшей картины.
Кроме фестивальной программы во второй день встречи кинематографистов БРИКС произошли подписания официальных документов. Делегаты стран подписали «Чэндуские договоренности о кинематографическом сотрудничестве стран БРИКС», «Программу стран БРИКС по совместным съемкам фильмов на период 2017-2021 гг» и «План по обменам и подготовке кинематографических специалистов стран БРИКС».
В третий день фестиваля свои фильмы показывали российские режиссёры. В течение всего дня журналисты, зрители и члены других делегаций имели возможность пообщаться с российскими деятелями кино и официальными лицами как на специальных конференциях, так и на обсуждениях непосредственно перед фильмами. О своих фильмах китайской аудитории рассказали режиссёры Николай Досталь
и Андрей Шальопа
. Последний по итогам конкурсного программы получил совместную премию с Кимом Дружининым
как лучший режиссёр фестиваля за фильм «28 панфиловцев». Доступны для обсуждения работ также были актёры Кирилл Фролов
(«Огни большой деревни») и Ирина Денисова
(«Хороший мальчик»).
В предпоследний день фестиваля свои работы представляла индийская делегация. В конкурсной программе с индийской стороны принимали участие фильмы «Леди озера» и «Черепаха». Молодой индийский актер Алок Раджвад, сыгравший в «Черепахе» главную роль, был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале. В заключительный день фестиваля свои картины представили режиссёры и актёры из ЮАР. По словам представителей южноафриканской делегации, в своих фильмах они попытались отобразиться социальные и политические изменения, происходящие в стране в последнее время.
Завершился фестиваль масштабным гала-концертом, с участием звёзд китайской эстрады и танцевальных трупп из всех пяти стран-участниц БРИКС, которые представили свои национальные танцы. В следующем году фестиваль пройдёт в ЮАР.
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