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В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС

29 июня
2017 год

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29 июня 2017
В китайском городе Чэнду, столице провинции Сычуань, завершился 2-й кинофестиваль стран БРИКС, проходивший с 23 по 27 июня. Каждая страна-участница БРИКС направила на форум по шесть картин, две из которых участвовали в конкурсной программе. Фильмы сопровождались делегациями, состоящими из режиссёров, актёров и продюсеров, принимавших участие в съёмках. Картины были оценены международным жюри в номинациях «лучший фильм», «лучший актёр», «лучшая актриса», «лучший режиссёр», «специальный приз жюри», также была вручена награда за вклад в развитие искусства.

В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС

Российская делегация привезла с собой в Чэнду несколько современных картин, а также два классических фильма. Жители города, известного самым большим заповедником панд в мире, смогли посмотреть фильмы «28 панфиловцев» и «Монах и бес», участники конкурсной программы, и картины «Огни большой деревни» и «Хороший мальчик». В качестве классического российского кино в Сычуань привезли популярные в Китае картины «Служебный роман» и «…А зори здесь тихие».

Фестиваль быль разделён на пять дней, по количеству стран-участниц. Каждая страна представляла свои проекты в специально отведённый для этого день национального кино. Первым свои картины представил Китай, который выставил на конкурсную программу фильмы «Родственная душа» и «Операция Меконг». Актриса Чжоу Дунъюй, сыгравшая главную роль в первом фильме, была удостоена приза фестиваля за лучшую женскую роль.

Помимо этого в первый день фестиваля зрителям была показана картина «Куда ушло время», ставшая результатом кооперации между режиссёрами всех пяти стран БРИКС. Авторам было предложено снять короткометражные фильмы, объединённые общей темой – «Время». Российскую короткометражку под названием «Дышать» снял Алексей Федорченко, главные роли в ней исполнили актёры «Коляда-театра» Алиса Кравцова и Константин Итунин.

За индийскую новеллу отвечал Мадхур Бхандаркар. В ней рассказывалось о взаимоотношении поколений. Китайскую часть картины снял обладатель призов Каннского и Венецианского кинофестивалей, режиссёр Цзя Чжанкэ, его работа была посвящена преодолению проблем прошлого. В работе бразильского режиссёра Уолтера Саллеса рассказывалось о проблеме преодоления природного катаклизма, а в фильме представителей ЮАР речь шла о перерождении человека. В итоге картина получила приз за вклад в киноискусство.

В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС

Второй день кинофестиваля был посвящён бразильскому кино. В качестве конкурсных картин Бразильцы привезли в Китай фильмы «Во сколько она вернётся?» Анны Майлаерт и «Низе — сердце безумия» Роберто Берлинера, по итогам фестиваля завоевавшего звание лучшей картины.

Кроме фестивальной программы во второй день встречи кинематографистов БРИКС произошли подписания официальных документов. Делегаты стран подписали «Чэндуские договоренности о кинематографическом сотрудничестве стран БРИКС», «Программу стран БРИКС по совместным съемкам фильмов на период 2017-2021 гг» и «План по обменам и подготовке кинематографических специалистов стран БРИКС».

В третий день фестиваля свои фильмы показывали российские режиссёры. В течение всего дня журналисты, зрители и члены других делегаций имели возможность пообщаться с российскими деятелями кино и официальными лицами как на специальных конференциях, так и на обсуждениях непосредственно перед фильмами. О своих фильмах китайской аудитории рассказали режиссёры Николай Досталь и Андрей Шальопа. Последний по итогам конкурсного программы получил совместную премию с Кимом Дружининым как лучший режиссёр фестиваля за фильм «28 панфиловцев». Доступны для обсуждения работ также были актёры Кирилл Фролов («Огни большой деревни») и Ирина Денисова («Хороший мальчик»).

В предпоследний день фестиваля свои работы представляла индийская делегация. В конкурсной программе с индийской стороны принимали участие фильмы «Леди озера» и «Черепаха». Молодой индийский актер Алок Раджвад, сыгравший в «Черепахе» главную роль, был удостоен приза за лучшую мужскую роль на фестивале. В заключительный день фестиваля свои картины представили режиссёры и актёры из ЮАР. По словам представителей южноафриканской делегации, в своих фильмах они попытались отобразиться социальные и политические изменения, происходящие в стране в последнее время.

Завершился фестиваль масштабным гала-концертом, с участием звёзд китайской эстрады и танцевальных трупп из всех пяти стран-участниц БРИКС, которые представили свои национальные танцы. В следующем году фестиваль пройдёт в ЮАР.
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В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС фотографии
В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС фотографии
В Китае прошёл 2-й кинофестиваль стран БРИКС фотографии
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