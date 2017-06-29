Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Фильм Анны Меликян «Про любовь» стал обладателем Приза Мэра Москвы за лучший образ столицы в кино. Такая награда, предполагающая премию в размере 50 млн рублей для режиссёра и продюсера, вручается в этом году впервые.

Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы

«Я приехала в Москву в 17 лет, сразу этот город полюбила и сняла здесь все свои фильмы. Но город не сразу меня принял. Мне очень волнительно. Такое чувство, что город наконец меня полюбил и у нас теперь взаимная любовь», – сказала Анна Меликян, получая награду.

Второй приз с грантом в 30 млн рублей достался создателям картины «14+» (режиссёр – Андрей Зайцев, продюсеры – Андрей Зайцев и Ольга Гранина). Третьего приза и суммы в 20 млн рублей удостоена дилогия «Духless» (режиссёр – Роман Прыгунов, продюсеры – Пётр Ануров, Фёдор Бондарчук, Дмитрий Рудовский).
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Андрей ЗайцевАнна МеликянРоман Прыгунов
фильмы
14+ДухLessДухless 2Про любовь

фотографии >>
Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы фотографии
Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы фотографии
Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы фотографии
Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Олег Яковлев
29 июня скончался певец Олег Яковлев.
Белла Чуркина
28 июня ушла из жизни актриса Белла Чуркина.
Ангелина Филиппова
27 июня ушла из жизни актриса Ангелина Филиппова.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Марина Калецкая
Елена Козлитина
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин (II)
Инна Ульянова
Пьер Бланшар
Роберт Венцкевич
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Сильвио Орландо
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью