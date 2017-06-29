Фильм «Про любовь» наградили за лучший образ Москвы

Фильм Анны Меликян «Про любовь»
стал обладателем Приза Мэра Москвы за лучший образ столицы в кино. Такая награда, предполагающая премию в размере 50 млн рублей для режиссёра и продюсера, вручается в этом году впервые.
«Я приехала в Москву в 17 лет, сразу этот город полюбила и сняла здесь все свои фильмы. Но город не сразу меня принял. Мне очень волнительно. Такое чувство, что город наконец меня полюбил и у нас теперь взаимная любовь», – сказала Анна Меликян, получая награду.
Второй приз с грантом в 30 млн рублей достался создателям картины «14+»
(режиссёр – Андрей Зайцев
, продюсеры – Андрей Зайцев и Ольга Гранина
). Третьего приза и суммы в 20 млн рублей удостоена дилогия «Духless»
(режиссёр – Роман Прыгунов
, продюсеры – Пётр Ануров
, Фёдор Бондарчук
, Дмитрий Рудовский
).
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