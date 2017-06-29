Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств

ревью

В продолжении к мамам присоединятся бабушки.

Мила Кунис совсем отбилась от рук в трейлере «Очень плохих мамочек 2»

На международном фестивале в Аннеси, как обычно, показали много странных фильмов

Аннеси-2017: О чем кричат рыбы?

Гендиректор «Ленфильма» и губернатор Калининградской области уже подписали соответствующее соглашение.

Приз ФИПРЕССИ на ММКФ получил фильм «Апрельский сон длиной в три года»

Все, что вы хотели узнать о школе, но боялись смотреть

Что смотреть на ММКФ 27 июня

Рецензии на спектакли

«Гардения» в Театре Пушкина: Мама-мама, что я буду делать, мама-мама, как я буду жить?

Александра Урсуляк, Анастасия Лебедева, Эльмира Мирэль и Наталья Рева-Рядинская в спектакле про четыре поколения женщин