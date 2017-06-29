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Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Украинского режиссёра Киру Муратову пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии «Оскар». Список приглашённых кинематографистов был опубликован на сайте Академии.

Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств

Муратова стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили вступить в состав Академии этом году. В приглашении упомянуто два фильма Киры Муратовой – «Астенический синдром» и «Настройщик».

Предложение вступить в состав академиков также получила грузинский режиссёр Нана Джорджадзе - призер Каннского кинофестиваля за фильм «Робинзониада, или мой английский дедушка».

В этом году американская киноакадемия пригласила деятелей киноиндустрии из 57-ми стран мира. Пополнение в числе академиков связано в том числе и с обвинениями в адрес организаторов «Оскара» в гендерном и расовом неравенстве, поскольку большинство членов Академии – белые мужчины. Так, в прошлом году в состав Американской киноакадемии вошли сразу 680 кинематографистов. При этом традиционно в состав входит около 5-6 тысяч человек.

Среди приглашенных в этом году 39% – женщины. В сравнении с 2015-м годом количество женщин в составе выросло на 359%, а количество людей с другим цветом кожи – на 331%.
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Нана ДжорджадзеКира Муратова
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НастройщикРобинзониада, или Мой английский дедушка

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Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств фотографии
Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств фотографии
Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств фотографии
Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств фотографии
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