Кира Муратова получила приглашение в Американскую академию киноискусств

Украинского режиссёра Киру Муратову
пригласили в состав Американской киноакадемии, которая определяет обладателей премии «Оскар». Список приглашённых кинематографистов был опубликован
на сайте Академии.
Муратова стала одним из 774 кинематографистов, которых пригласили вступить в состав Академии этом году. В приглашении упомянуто два фильма Киры Муратовой – «Астенический синдром»
и «Настройщик»
.
Предложение вступить в состав академиков также получила грузинский режиссёр Нана Джорджадзе
- призер Каннского кинофестиваля за фильм «Робинзониада, или мой английский дедушка»
.
В этом году американская киноакадемия пригласила деятелей киноиндустрии из 57-ми стран мира. Пополнение в числе академиков связано в том числе и с обвинениями в адрес организаторов «Оскара» в гендерном и расовом неравенстве, поскольку большинство членов Академии – белые мужчины. Так, в прошлом году в состав Американской киноакадемии вошли сразу 680 кинематографистов. При этом традиционно в состав входит около 5-6 тысяч человек.
Среди приглашенных в этом году 39% – женщины. В сравнении с 2015-м годом количество женщин в составе выросло на 359%, а количество людей с другим цветом кожи – на 331%.
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