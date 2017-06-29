Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ

29 июня
2017 год

Новости кино >>
29 июня 2017
Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получил китайский фильм «Хохлатый ибис» режиссера Лян Цяо. Церемония закрытия смотра прошла в театре «Россия».

«Золотой Святой Георгий» за кинематографическую ценность и гуманизм фильма достается картине «Хохлатый ибис», – сказал, вручая награду, председатель жюри Реза Миркарими.

Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ

Картина рассказывает о пекинском журналисте, который вернулся на свою малую родину, чтобы написать о редкой находке – хохлатом ибисе, символе Китая, который появляется только в экологически чистых районах страны.

«Наш фильм, безусловно, посвящен проблемам экологии. Мы надеемся, что вопросы экологии и чистоты в Китае будет решен. Этот фильм снят достаточно просто. Огромное спасибо актерам и команде, которая участвовала в съемках нашего фильма, спасибо моему университету, который я окончил. По пекинскому времени сейчас 30-е число и это день рождения моей мамы, поэтому я хочу сделать ей подарок», – получая главный приз 39-го Московского кинофестиваля, отметил режиссер Лян Цяо.

Вместе с ним награду получал продюсер ленты Дуань Пэн. Он также поблагодарил съемочную группу и свою семью. А также выразил надежду на то, что фильм «Хохлатый ибис» обратит «внимание общественности на вопросы окружающей среды и заставит жить так, чтобы мы могли сохранить чистый воздух».

Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» достался российскому фильму «Мешок без дна» Рустама Хамдамова.

«Я счастлива. Могу сказать за Рустама Хамдамова, потому что его, к сожалению, нет. Но я счастлива, я бесконечно благодарна жюри, которое сегодня находится на кинофестивале, и могу за себя сказать: для меня это подарок судьбы сняться в таком фильме такого человека. Не могу назвать его просто режиссером, для меня он ренессансный человек, у него особый дар видеть искусство, кадр, работать с актерами», – сказала, получая награду за режиссеру, актриса, исполнительница главной роли в фильме Светлана Немоляева.

Лучшим режиссером 39-го ММКФ стал турок Фикрет Рейхан за фильм «Желтая жара». Актерский призы достались корейцу Сон Хун-джу («Обычный человек») и Верене Альтенбергер (австрийский фильм «Лучший из миров»).

«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм достался норвежской ленте «Скорая помощь» режиссера Себастиана Торнгрена Вартина, а лучшим документальным фильмом признана «Опера» режиссера Жан-Стефана Брона. .
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Реза МиркаримиСветлана НемоляеваРустам Хамдамов
фильмы
Жёлтая жараЗвездачиКарп отмороженныйКупи меняЛучший из мировМешок без днаОбычный человекПреисподняяПрыжок в водуСелфиСимфония для Аны

фотографии >>
Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ фотографии
Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ фотографии
Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ фотографии
Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Олег Яковлев
29 июня скончался певец Олег Яковлев.
Белла Чуркина
28 июня ушла из жизни актриса Белла Чуркина.
Ангелина Филиппова
27 июня ушла из жизни актриса Ангелина Филиппова.

День рождения >>

Ольга Гришина
Роман Козак
Евгений Коряковский
Артем Лысков
Ольга Машная
Диана Морозова
Отт Сепп
Михаил Тарабукин
Сергей Фролов
Мария Кончита Алонсо
Гэри Бьюзи
Аманда Донохью
Михалина Ольшанска
Лили Рэйб
Адам Дж. Севани
Нельсон Эдди
все родившиеся 29 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Холодное танго
военный фильм, драма, мелодрама
Россия, 2017
Антропоид
биография, военный фильм, исторический фильм, триллер
Великобритания, Франция, Чехия, 2016
Трансформеры: Последний рыцарь
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Вечно молодой
комедия
Франция, 2017
Захочу и соскочу: Мастеркласс
боевик, комедия, криминальный фильм
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью