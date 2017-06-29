Фильм «Хохлатый ибис» стал победителем ММКФ

Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получил китайский фильм «Хохлатый ибис» режиссера Лян Цяо. Церемония закрытия смотра прошла в театре «Россия».
«Золотой Святой Георгий» за кинематографическую ценность и гуманизм фильма достается картине «Хохлатый ибис», – сказал, вручая награду, председатель жюри Реза Миркарими
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Картина рассказывает о пекинском журналисте, который вернулся на свою малую родину, чтобы написать о редкой находке – хохлатом ибисе, символе Китая, который появляется только в экологически чистых районах страны.
«Наш фильм, безусловно, посвящен проблемам экологии. Мы надеемся, что вопросы экологии и чистоты в Китае будет решен. Этот фильм снят достаточно просто. Огромное спасибо актерам и команде, которая участвовала в съемках нашего фильма, спасибо моему университету, который я окончил. По пекинскому времени сейчас 30-е число и это день рождения моей мамы, поэтому я хочу сделать ей подарок», – получая главный приз 39-го Московского кинофестиваля, отметил режиссер Лян Цяо.
Вместе с ним награду получал продюсер ленты Дуань Пэн. Он также поблагодарил съемочную группу и свою семью. А также выразил надежду на то, что фильм «Хохлатый ибис» обратит «внимание общественности на вопросы окружающей среды и заставит жить так, чтобы мы могли сохранить чистый воздух».
Специальный приз жюри «Серебряный Святой Георгий» достался российскому фильму «Мешок без дна» Рустама Хамдамова
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«Я счастлива. Могу сказать за Рустама Хамдамова, потому что его, к сожалению, нет. Но я счастлива, я бесконечно благодарна жюри, которое сегодня находится на кинофестивале, и могу за себя сказать: для меня это подарок судьбы сняться в таком фильме такого человека. Не могу назвать его просто режиссером, для меня он ренессансный человек, у него особый дар видеть искусство, кадр, работать с актерами», – сказала, получая награду за режиссеру, актриса, исполнительница главной роли в фильме Светлана Немоляева
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Лучшим режиссером 39-го ММКФ стал турок Фикрет Рейхан за фильм «Желтая жара». Актерский призы достались корейцу Сон Хун-джу («Обычный человек»
) и Верене Альтенбергер (австрийский фильм «Лучший из миров»
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«Серебряный Святой Георгий» за лучший короткометражный фильм достался норвежской ленте «Скорая помощь» режиссера Себастиана Торнгрена Вартина, а лучшим документальным фильмом признана «Опера» режиссера Жан-Стефана Брона. .
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