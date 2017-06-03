Москвичам покажут первые фильмы со спецэффектами

Городская сеть кинотеатров «Московское кино» решила показать столичным зрителям первые картины, где применялись спецэффекты. Показы проходят в кинотеатре «Салют», неподалеку от станции метро Академическая. Программа показов довольно насыщенная, вход на них абсолютно бесплатный.
3 июня зрители смогли посмотреть сказку Александра Роу «Королевство кривых зеркал»
, по мотивам которой, кстати, в 1985 году выпускали комикс. 15 июня состоится показ фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова
. Экспериментальный док конца 1920-х постоянно входит во все списки величайших фильмов всех времен.
Другого участника престижных рейтингов критиков, классику фантастического кино «Метрополис» Фрица Ланга
в «Салюте» можно будет увидеть вечером 21 июня. Завершится программа «Первые спецэффекты» 28 июня показом комедии Элема Климова «Похождения зубного врача»
, в которой когда-то цензура увидела пародию на советскую действительность.
Расписание показов доступно на сайте «Москино»
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