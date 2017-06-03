Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москвичам покажут первые фильмы со спецэффектами

3 июня
2017 год

Новости кино >>
3 июня 2017
Городская сеть кинотеатров «Московское кино» решила показать столичным зрителям первые картины, где применялись спецэффекты. Показы проходят в кинотеатре «Салют», неподалеку от станции метро Академическая. Программа показов довольно насыщенная, вход на них абсолютно бесплатный.

3 июня зрители смогли посмотреть сказку Александра Роу «Королевство кривых зеркал», по мотивам которой, кстати, в 1985 году выпускали комикс. 15 июня состоится показ фильма «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова. Экспериментальный док конца 1920-х постоянно входит во все списки величайших фильмов всех времен.

Москвичам покажут первые фильмы со спецэффектами

Другого участника престижных рейтингов критиков, классику фантастического кино «Метрополис» Фрица Ланга в «Салюте» можно будет увидеть вечером 21 июня. Завершится программа «Первые спецэффекты» 28 июня показом комедии Элема Климова «Похождения зубного врача», в которой когда-то цензура увидела пародию на советскую действительность.

Расписание показов доступно на сайте «Москино»
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Дзига ВертовЭлем КлимовФриц ЛангАлександр Роу
фильмы
Королевство кривых зеркалМетрополисПохождения зубного врачаЧеловек с киноаппаратом

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Сергей Вихарев
2 июня ушёл из жизни балетмейстер Сергей Вихарев.
Александр Кокурин
28 мая ушёл из жизни актёр Александр Кокурин.
Вадим Елизаров
28 мая ушёл из жизни театральный деятель Вадим Елизаров.

День рождения >>

Антон Гуляев
Вячеслав Жолобов
Елена Королёва
Пётр Красилов
Регина Мянник
Ирина Патракова
Константин Степанков
Эмма Цесарская
Всеволод Шиловский
Жюли Гайе
Полетт Годдар
Тони Кёртис
Доминик Лаффен
Джон Маулдер-Браун
Веслав Михниковский
Джеймс Пьюрфой
все родившиеся 3 июня >>

Афиша кино >>

Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
Одарённая
драма, социальная драма
США, 2017
Подводная эра
научная фантастика, приключения
Испания, 2017
Развод по-французски
комедия
Франция, 2016
Спасатели Малибу
комедия
США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью