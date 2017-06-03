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Стартовали съёмки сериала «Служили два товарища»

3 июня
2017 год

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3 июня 2017
В Москве стартовали съёмки сериала Владислава Николаева «Служили два товарища», по заказу «Первого канала».

Стартовали съёмки сериала «Служили два товарища»

Многосерийная драма расскажет историю о непростой жизни и судьбе двух друзей-лётчиков из Сибири. Один из главных героев - опытный пилот, любимец женщин и душа компании Виктор Чертков. В отряд к Виктору поступает молодой, интеллигентный, подающий надежды пилот Сергей Ющенко. Обоим предстоит пройти множество испытаний в небе и на земле, узнать цену настоящей дружбы и любви.

Производством сериала занимается «Киностудия КИТ». Главные роли в проекте исполнили Станислав Бондаренко, Алексей Демидов, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Мария Свирид.
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