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Молния Маккуин прокатится по российским дорогам

3 июня
2017 год

Новости кино >>
3 июня 2017
В преддверии выхода нового анимационного фильма Disney и Pixar «Тачки 3» Молния Маккуин отправится в путешествие по России.



Персонаж мультфильма прокатится по российским дорогам в рамках акции «Автозабег с Маккуином»: красный гоночный автомобиль будет путешествовать в специальном брендированном трейлере, он встретится со своими поклонниками и станет главным героем праздничных мероприятий для детей и взрослых. Основной маршрут автозабега пройдет через Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Самару и Ростов-на-Дону.

Автомобильное турне стартует 3-4 июня в Санкт-Петербурге в торговом центре МЕГА Парнас, после чего Молния Маккуин посетит Москву, а затем отправится в тур по городам России. Полный маршрут перемещений Молнии Маккуина можно посмотреть на официальном сайте акции cars3tour.disney.ru.

Молния Маккуин прокатится по российским дорогам

В основных городах маршрута будут проходить праздники, на которых гости помогут гонщику в подготовке к очередному этапу Кубка Поршня, а также узнают секреты успеха истинного чемпиона. На мероприятиях детей и их родителей ждут игровые зоны, гонки на радиоуправляемых машинках и конкурсы с призами.

В Москве главный герой анимационной франшизы будет гостить 10-11 июня в Центральном Детском Магазине на Лубянке.

Напомним, что мультфильм «Тачки 3» в широкий прокат выходит 15 июня.
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