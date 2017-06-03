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Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке»

3 июня
2017 год

Новости кино >>
3 июня 2017
Стартовал новый этап проекта «Кино в Третьяковке» – в июне в конференц-зале Инженерного корпуса начинается прокат фильмов выдающихся современных режиссеров.

Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке»

Первой картиной, которая будет показана в рамках программы, станет драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, получившая приз на 70-ом Каннском кинофестивале. Премьера фильма в Галерее состоится в субботу 3 июня.

В рамках проекта «Кино в Третьяковке» будут показаны и другие фильмы. Стоимость билетов на киносеансы составляет от 200 до 350 рублей. Полную информацию и расписание можно найти на сайте Третьяковской галереи www.tretyakovgallery.ru.
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Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке» фотографии
Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке» фотографии
Фильм «Нелюбовь» открывает серию показов в рамках проекта «Кино в Третьяковке» фотографии
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