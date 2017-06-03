В Геленджике стартовали съёмки сериала «Юристы» с Артёмом Ткаченко

В Геленджике стартовали съёмки нового сериала НТВ «Юристы»
режиссёра Павла Игнатова
. Главные роль в проекте достались Артёму Ткаченко
и Инне Хотеенковой
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Сюжет сериала будет разворачиваться в провинциальном адвокатском бюро, где волею судьбы оказался талантливый московский адвокат Артём Сотников (Ткаченко). Главному герою не хватает накала страстей в зале суда и он влюбляется в старшего партнера бюро Алину Кочубей (Хотеенкова), которая замужем за прокурором города. Сериал расскажет про будни адвокатов и их клиентов, и про служебный роман, который сулит протагонисту неприятности.
Продюсер картины Михаил Соколов
рассказал о новом проекте: «Сериал «Юристы» рассчитан на самую широкую аудиторию. В нем будут рассматриваться те правовые вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы наших граждан. Почти каждому интересно как правильно вести себя с охранником в магазине, в споре с банком, с коллекторами, с полицейскими. И если охранника супермаркета ставит на место профессионал, то это, если не руководство к действию, то, очевидно, небесполезная информация»
.
В сериале «Юристы» будет 20 эпизодов. Дата премьеры пока не уточняется.
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