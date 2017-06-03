Кэри Маллиган сыграет военную журналистку в плену

Кэри Маллиган
сыграет главную роль в драме под названием «На другой стороне», основанном на реальной истории американской журналистки.
Картина расскажет часть биографии военной журналистки Кейт Уэбб
. В основу сценария драмы ляжет книга «На другой стороне: 23 дня с вьетконговцами», которую Уэбб написала в 1972 году. Журналистка информагентства United Press пережила ожесточённые бои и 23 дня плена в джунглях Камбоджи. Она долгое время считалась погибшей, но сумела выжить и вернуться на родину.
Президент компании First Look Майкл Блум
заявил, что Кэри Маллиган идеально подходит на роль смелой журналистки. Также уточняется, что актриса возьмёт на себя обязанности продюсера.
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