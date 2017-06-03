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Рон Ховард снимет документальный фильм о Лучано Паваротти

3 июня
2017 год

Новости кино >>
3 июня 2017
Оскароносный режиссёр Рон Ховард займётся съёмками документального фильма о Лучано Паваротти. Лента будет создаваться при поддержке наследников покойного тенора, которые предоставили постановщику полный доступ к фото- и видеоархивам и другим материалам.

Рон Ховард снимет документальный фильм о Лучано Паваротти

Ховард далеко не первый раз работает над подобными проектами: ранее он снял фильмы «Кэти Перри: Частичка меня», «Сделано в Америке» и «The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years».

Режиссёр рассказал о своих впечатлениях о будущем фильме: «Я не так много знаю об опере, но сразу согласился на этот проект, предложенный продюсером Найджелом Синклером. Паваротти всегда казался мне очень харизматичной фигурой, с тех пор, как я познакомился с его музыкой в 80-е. Он был тем, кто сделал оперу эмоционально доступной и понятной для простых людей».

Сроки работы над картиной о Лучано Паваротти пока не уточняются.
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Рон Ховард снимет документальный фильм о Лучано Паваротти фотографии
Рон Ховард снимет документальный фильм о Лучано Паваротти фотографии
Рон Ховард снимет документальный фильм о Лучано Паваротти фотографии
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