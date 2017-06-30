Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти»

В Сети появился полноценный трейлер фильма «Тетрадь смерти», снятый режиссёром Адамом Вингардом по мотивам популярной одноимённой японской манги, придуманной Цугуми Оба и нарисованной Такэси Обата.
В центре сюжета талантливый школьник Лайт, который находит загадочную тетрадь смерти, способную убить любого, если в неё вписать имя жертвы. Парень решает начать миссию по очистке улиц от преступников. Вскоре линчеватель обнаруживает, что его преследует известный профайлер ФБР, скрывающийся под псевдонимом L.
В картине снялись Нат Вулф, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Лейкит Стэнфилд. Премьера фильма состоится 25 августа на Netflix.
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