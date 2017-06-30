Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти»

30 июня
2017 год

Новости кино >>
30 июня 2017
В Сети появился полноценный трейлер фильма «Тетрадь смерти», снятый режиссёром Адамом Вингардом по мотивам популярной одноимённой японской манги, придуманной Цугуми Оба и нарисованной Такэси Обата.



В центре сюжета талантливый школьник Лайт, который находит загадочную тетрадь смерти, способную убить любого, если в неё вписать имя жертвы. Парень решает начать миссию по очистке улиц от преступников. Вскоре линчеватель обнаруживает, что его преследует известный профайлер ФБР, скрывающийся под псевдонимом L.

В картине снялись Нат Вулф, Уиллем Дефо, Маргарет Куэлли и Лейкит Стэнфилд. Премьера фильма состоится 25 августа на Netflix.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
[url=http://kino-teatr.ru/kino/news/y2017/5-22/11894/]Уиллем Дефо отрежет себе ухо
[/url]
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Уиллем Дефо

фотографии >>
Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти» фотографии
Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти» фотографии
Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти» фотографии
Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Олег Яковлев
29 июня скончался певец Олег Яковлев.
Белла Чуркина
28 июня ушла из жизни актриса Белла Чуркина.
Ангелина Филиппова
27 июня ушла из жизни актриса Ангелина Филиппова.

День рождения >>

Ульмас Алиходжаев
Владимир Дружников
Ксения Зайцева
Марина Калецкая
Елена Козлитина
Иван Макаревич
Анастасия Немоляева
Максим Сапрыкин (II)
Инна Ульянова
Пьер Бланшар
Роберт Венцкевич
Винсент Д'Онофрио
Леслав Журек
Леа Массари
Сильвио Орландо
Сьюзен Хэйворд
все родившиеся 30 июня >>

Афиша кино >>

Гиппопотам
комедия
Великобритания, 2017
2:22
триллер
Австралия, США, 2017
Гадкий я 3
боевик, приключения
США, 2017
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью