Вышел полный трейлер экранизации манги «Тетрадь смерти»

В Сети появился полноценный трейлер фильма «Тетрадь смерти», снятый режиссёром Адамом Вингардом по мотивам популярной одноимённой японской манги, придуманной Цугуми Оба и нарисованной Такэси Обата.В центре сюжета талантливый школьник Лайт, который находит загадочную тетрадь смерти, способную убить любого, если в неё вписать имя жертвы. Парень решает начать миссию по очистке улиц от преступников. Вскоре линчеватель обнаруживает, что его преследует известный профайлер ФБР, скрывающийся под псевдонимом L.В картине снялись. Премьера фильма состоитсяна Netflix.